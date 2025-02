Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii: Tests und Wertungen in der Übersicht

Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii:

Am Donnerstag wird „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ erscheinen, doch das Review-Embargo ist bereits gefallen. Unsere Übersicht über die ersten Tests und Wertungen fasst zusammen, ob sich das Piratenabenteuer lohnt.

Mit „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ wird ab Donnerstag, dem 20. Februar 2025, das neueste Spin-Off der erfolgreichen „Like a Dragon“– und „Yakuza“-Reihe von Entwickler Ryu Ga Gotoku für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC erscheinen.

Allerdings liegen schon jetzt die ersten Tests und Wertungen zum Spiel vor, sodass sich interessierte Spieler bereits vorab informieren können, ob sich das Piratenabenteuer mit Ex-Yakuza Goro Majima in der Hauptrolle lohnt.

Jede Menge Spielspaß mit kleineren Schwächen

So listet das Bewertungsportal Metacritic bereits 54 Reviews für die PS5-Version von „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“, wodurch ein Metascore von 79 Punkten zustande kommt. Auf OpenCritic wurden 53 Tests eingereicht, wobei die durchschnittlichen Wertungen hier mit 81 Punkten etwas höher ausfällt.

Um es kurz zu machen: Das Spin-Off stellt ingesamt einen unterhaltsamen und spaßigen Ableger der Reihe dar, der die bekannten Stärken der Serie mit einem abwechslungsreichen Piraten-Setting und neuen Gameplay-Features kombiniert. Vor allem der neue „Sea Dog“-Kampfstil und die Seeschlachten werden gelobt, während der serientypische und skurrile Humor ebenfalls positiv hervorgehoben wird und die Geschichte bis zum Schluss fesseln kann.

Doch so viel Spaß die Prügeleien und Schiff-Scharmützel auf offener See auch machen, kritisierten einige Tester den mangelnden Tiefgang. Auch die Progression des eigenen Charakters sei nicht besonders innovativ – würde aber funktionieren. Zudem dürften Serienveteranen mit einigen Elementen der offenen Spielwelt bereits vertraut sein.

Auch wir haben uns mit Majima bereits Säbel sowie Enterhaken geschnappt und mit der Goromaru die Gewässer rund um Hawaii unsicher gemacht. Die gesammelten Eindrücke und unsere finale Wertung könnt ihr in unserem Test zu „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ nachlesen:

Test-Wertungen zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii im Überblick

Fast die Höchstwertung zückt der Tester von Loot Level Chill, der 9,5 Punkte vergibt und „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ als „eine wunderbare neue Ergänzung der Reihe“ bezeichnet. Geboten wird „ein riesiges Spiel mit viel zu tun, während die Spieler selbst in den Geist des Antihelden und des verrückten Hundes, Goro Majima, eintauchen können.“

Ebenfalls angetan zeigte sich der Rezensent von TechRadar Gaming, der 4,5 von 5 Punkten verteilte: „Lasst euch nicht von dem absurden Namen oder der lächerlichen Prämisse abschrecken; Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii bietet ein aufrichtiges und herzerwärmendes Abenteuer, das die Vorliebe der Serie für fesselnde Kämpfe erfolgreich mit rasanter, draufgängerischer Action verbindet. Für bestehende Fans ist es eine hervorragende Fortsetzung von Infinite Wealth. Und für Neueinsteiger ist es dank seiner unzähligen, unterhaltsamen und zugänglichen Gameplay-Systeme eine exzellente Einführung.“

Auch das Magazin DualShockers hatte seinen Spaß, wodurch 8,5 von 10 Punkten zustande kamen. Das Spiel sei „ein Liebesbrief an Majimas treue Fangemeinde, die seit seinen ersten Auftritten von seinem Charakter begeistert ist. RGG hat hervorragende Arbeit geleistet, die Piratenära der alten Schule mit einem Marinekampf einzufangen, der sich arcade-artig und simpel anfühlt und mit dem man Spaß haben kann, sowie mit der Erkundung des Meeres, in der man sich ein paar Stunden verlieren kann.“

Etwas weniger begeistert zeigte sich Screen Rant, die 7 von 10 Punkten vergeben haben: „Es mag nicht mit dem Ehrgeiz von Like A Dragon, dem Feinschliff von Yakuza 0 oder den emotionalen Höhen von Yakuza 6 mithalten, aber es ist auch kein belangloser Ableger. Es bringt seine eigenen brillanten Wendungen in die Franchise-Formel ein, auch wenn es nicht alle perfekt umsetzt. Es genügt zu sagen, dass Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii auf seinen eigenen Seebeinen stehen kann.“

Internationale Test-Wertungen in der Übersicht (Auszug):

VG247 – 100

– 100 Loot Level Chill – 95

– 95 GameSpew – 90

– 90 TechRadar Gaming – 90

– 90 TheGamer – 90

– 90 PlayStation Universe – 90

– 90 DualShockers – 85

– 85 GamingTrend – 85

– 85 GamesRadar – 80

– 80 Shacknews – 80

– 80 IGN – 80

– 80 Eurogamer – 80

– 80 CGMagazine – 75

– 75 Screen Rant – 70

– 70 Push Square – 70

– 70 VGC – 60

Innerhalb der nächsten Stunden dürften noch weitere Tests zu „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ folgen, sodass sich die Durchschnittswertung je nachdem noch in die eine oder andere Richtung ändern könnte.

Interessierte Spieler können „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ aber noch vor dem Release einfach selbst ausprobieren und eine PS5-Demo herunterladen, die einen Blick auf den neuen Kampfstil und die Seeschlachten in der „Pirates’ Coliseum“-Arena ermöglicht.

