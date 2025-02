Lost Records Bloom & Rage – Tape 1: Test-Wertungen zum PS-Plus-Spiel sind gemischt

„Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1“ aus dem Hause Don’t Nod ist der erste Teil eines zweiteiligen Erlebnisses. Der Titel führt Spieler zurück in die 90er Jahre und erzählt die Geschichte von vier Jugendlichen, deren Schicksale durch ein unerklärliches Ereignis für immer miteinander verknüpft werden.

Die Kritiken fallen gemischt aus: Während einige Testberichte die erzählerische Tiefe und nostalgische Atmosphäre hervorheben, sehen andere Schwächen in der Spielstruktur.

Bewertungen und erste Eindrücke

CGMagazine bewertet „Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1“ mit 6 von 10 Punkten und beschreibt es als „eine wunderschöne Coming-of-Age-Geschichte“, die “aber viel zu lange” braucht, um „etwas aufzubauen, das sich nicht auszahlt.“

Auch Press Start vergibt mit 6,5 Punkten eine verhaltene Wertung und merkt an, dass die starke Fokussierung auf Charaktermomente die „Bildung einer zusammenhängenderen Haupthandlung“ beeinträchtige.

Auf der anderen Seite sieht Eurogamer das Spiel als eine gelungene Mischung aus „Vertrautem und Neuem“ und vergibt 4 von 5 Sternen. Die technische Umsetzung, insbesondere die schnellen Szenenwechsel zwischen den Zeitlinien, sei beeindruckend: “Die schnellen Szenenwechsel zwischen Teenagern und Erwachsenen in verschiedenen Umgebungen werden nur durch ein oder zwei Sekunden Videorauschen überdeckt.”

Auch GamesRadar vergibt mit 4,5 von 5 eine hohe Wertung und beschreibt „Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1“ im Test als “eine sehr ernsthafte Geschichte über die Kindheit eines Mädchens mit den Freuden und Dramen des Teenagerdaseins und einem brillanten übernatürlichen Geheimnis.” Auf der Contra-Seite steht: “Nur Teil eins – jetzt müssen wir auf mehr warten!”

PSX Brasilien betont, dass das Spiel „ein Gefühl von Nostalgie für die 90er Jahre“ wecke und eine Handlung habe, „die uns fesseln kann“. Dennoch gebe es „einige technische Probleme, die durch Patches behoben werden könnten, sowie einige langsame Momente in der Erzählung.“

Auch Well Played zeigt sich kritisch und vergibt 5,5 von 10 Punkten. „Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1“ sei zwar stilistisch an „Life is Strange“ angelehnt, kämpfe jedoch mit „ungleichmäßigem Tempo, tonalen Inkonsistenzen und einer uninteressanten Besetzung von Charakteren“.

The Gamer vergibt 4 von 5 Review-Punkten und hebt hervor, dass Don’t Nod mit diesem Spiel „einen großen Schritt vorwärts“ mache, indem es „auf die Erfahrungen zurückgreift, die es mit den jüngsten, genreübergreifenden Spielen gesammelt hat, um die Struktur der mittlerweile klassischen, storybasierten Vorlage zu bereichern.“

In vielen der Reviews lassen sich folgende Pro- und Contra-Punkte finden, wobei die Meinungen auch gegensätzlich sein können:

Pro:

Emotional fesselnde Coming-of-Age-Geschichte mit einem übernatürlichen Geheimnis.

Kreative Camcorder-Mechanik, die Story und Gameplay sinnvoll verbindet.

Hohe audiovisuelle Qualität mit beeindruckenden Szenenwechseln.

Starke 90er-Nostalgie, auch für Fans von „Life is Strange“.

Contra:

Langsames Erzähltempo, das nicht immer belohnt wird.

Gelegentliche technische Probleme und kleine Bugs.

Haupthandlung verliert sich teilweise in Charaktermomenten.

Fehlende Innovationen, die den Titel deutlich von frühen Spielen abheben.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1“ wurde am heutigen 18. Februar 2025 veröffentlicht. Besitzer einer PS-Plus-Mitgliedschaft ab der Extra-Stufe können den ersten Teil des Spiels ab sofort ohne zusätzliche Kosten spielen. Die zweite Episode ist für den 15. April 2025 geplant.

