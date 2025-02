PS Plus Extra & Premium: Februar-Spiele jetzt verfügbar samt Day-One-Aufnahme

Abonnenten von PS Plus Extra und Premium erhalten ab sofort Zugriff auf die neu hinzugefügten Spiele für PS4 und PS5. Die Titel wurden in der vergangenen Woche angekündigt und stehen nun zum Download bereit.

Sony erweitert das Spieleangebot von PS Plus Extra und Premium. Heute wurde die Bibliothek um die Februar-Titel ergänzt, die somit offiziell zum Download bereitstehen. Spieler können die neuen Games nutzen, solange sie ein aktives Abonnement besitzen oder bis die Spiele wieder aus der Bibliothek genommen werden.

Mit “Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1” ist diesmal ein Spiel dabei, das direkt zum Launch im Abo landet. Tape 2 wurde kürzlich verschoben und folgt erst im April 2025.

PS Plus Extra und Premium – Februar 2025: Die neuen Spiele

Die Auswahl der Neuzugänge für PS Plus Extra umfasst verschiedene Genres, darunter Action-Adventures, ein Sportspiel und Indie-Titel. Zudem erhalten PS-Plus-Premium-Abonnenten wieder Zugriff auf einige Klassiker.

Die vollständige Liste der Neuzugänge:

PS Plus Extra

Star Wars Jedi: Survivor | PS4, PS5

| PS4, PS5 TopSpin 2K25 | PS4, PS5

| PS4, PS5 Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 | PS5

| PS5 SaGa Frontier Remastered | PS4

| PS4 Somerville | PS4, PS5

| PS4, PS5 Tin Hearts | PS4, PS5

| PS4, PS5 Mordhau | PS4, PS5

PS Plus Premium

Patapon 3 | PS4, PS5

| PS4, PS5 Dropship: United Peace Force | PS4, PS5

Die Spiele stehen ab sofort zum Download bereit. Ein aktives PlayStation-Plus-Abonnement der entsprechenden Stufe ist erforderlich, um auf die Titel zugreifen zu können.

Spiele verlassen im März das Abo

Mit den heutigen Ergänzungen verließen einige Spiele das PlayStation-Plus-Extra- und Premium-Angebot. Nutzer, die betroffene Titel weiterhin spielen möchten, müssen sie separat erwerben.

Im März 2025 fliegen weitere Games aus den PS-Plus-Stufen Extra und Premium. Sie wurden mit der heutigen Freischaltung der Februar-Neuzugänge beim Namen genannt:

Wie geht es weiter? Sony setzt den gewohnten Veröffentlichungsrhythmus fort. Die nächste Ankündigung für PS Plus Essential erfolgt voraussichtlich am 26. Februar 2025. Die neuen Spiele dieser Stufe werden dann am 4. März 2025 freigeschaltet. Für PS Plus Extra und Premium erfolgt die nächste Bekanntgabe voraussichtlich am 12. März 2025, mit einer Freischaltung am 18. März 2025.

Weitere Meldungen rund um PlayStation Plus:

PlayStation Plus: Abo-Modelle und Vorteile

PlayStation Plus bietet in drei Stufen unterschiedliche Vorteile für Abonnenten:

PS Plus Essential : Monatliche Spiele für PS4 und PS5, Online-Multiplayer, Cloud-Speicher, Share Play und exklusive Rabatte.

: Monatliche Spiele für PS4 und PS5, Online-Multiplayer, Cloud-Speicher, Share Play und exklusive Rabatte. PS Plus Extra : Zugriff auf eine erweiterte Spielebibliothek mit hunderten von PS4- und PS5-Titeln sowie Ubisoft+ Classics.

: Zugriff auf eine erweiterte Spielebibliothek mit hunderten von PS4- und PS5-Titeln sowie Ubisoft+ Classics. PS Plus Premium: Zusätzlicher Zugriff auf Klassiker aus älteren PlayStation-Generationen, Cloud-Streaming für unterstützte Titel, Inhalte aus Sony Pictures Core und zeitlich begrenzte Testversionen ausgewählter Spiele.

Wie viele Spieler PS Plus derzeit abonnieren, verrät Sony nicht. Allerdings betonte der PS5-Hersteller, dass die mit dem Abo erwirtschafteten Umsätze angehoben werden konnten.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren