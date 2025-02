PS Plus Extra / Premium: Horror & Anime-Action – Diese Spiele verlassen das Abo im März 2025

Parallel zur Freischaltung der neuen Titel für die PlayStation Plus-Stufen Extra und Premium müssen heute auch diverse Spiele weichen. Betroffen ist dieses Mal vor allem die Rollenspielserie „Tales of“.

Eine Übersicht mit allen Spielen, die heute das Abo verlassen, findet ihr hier. Wie aus den letzten Monaten gewohnt, liefert uns der PlayStation Store pünktlich zur Freischaltung der neuen Extra- und Premium-Titel eine erste Liste mit Spielen, die im Folgemonat aus dem Abo entfernt werden.

Mitte März 2025 trifft es beispielsweise das Remake zum Survival-Horror-Klassiker „Resident Evil 3“. Des Weiteren müssen die beiden Adventure „Life is Strange 2“ und „Life is Strange: True Colors“ weichen. Selbiges gilt für das Rollenspiel „Dragon Ball Z: Kakarot“.

Nachfolgend die vorläufige Liste der Spiele, die die Bibliotheken von PS Plus Extra und PS Plus Premium im nächsten Monat verlassen.

Diese Spiele werden im März 2025 entfernt

Resident Evil 3

Life is Strange 2

Life is Strange: True Colors

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter 5 & Champion Edition

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

Final Fantasy Type-0 HD

Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Monster Energy Supercross 6

Erwartungsgemäß bleibt es bei den aufgeführten Spielen nicht. Stattdessen listet der PlayStation Store zu einem späteren Zeitpunkt weitere Titel, bei denen ihr euch nicht mehr allzu viel Zeit lassen solltet, wenn ihr diese noch beenden möchtet, ehe sie aus dem Abo verschwinden.

Nach der heutigen Freischaltung der Extra- und Premium-Titel für den laufenden Monat steht uns als nächstes die Ankündigung der Essential-Neuzugänge für den März 2025 ins Haus. Diese erfolgt wie gehabt am letzten Mittwoch eines Monats. In diesem Fall also am 26. Februar 2025.

Am ersten Dienstag eines Monats und somit am 4. März 2025 schaltet Sony die neuen Essential-Titel frei. In der Regel schon gegen 11 Uhr am Vormittag.

Wer aktuell über keine laufende Extra- oder Premium-Mitgliedschaft verfügen sollte, dem möchten wir einen aktuellen Deal von Sony ans Herz legen. Dieses bietet interessierten Spielern nämlich die Möglichkeit, sich das Jahresabo von PS Plus Extra oder Premium bis zum 24. Februar 2025 zum Angebotspreis zu sichern.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren