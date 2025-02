PS Plus Premium: Erstes März-Spiel bekannt? Hinweis aufgetaucht

Sony erweitert das Angebot von PS Plus Essential, Extra und Premium regelmäßig um neue Titel. Während die Februar-Spiele der höherpreisigen Stufen seit heute verfügbar sind, gibt es bereits Hinweise auf einen potenziellen Neuzugang für den März.

Bewertung in Taiwan zeigt sich verräterisch

Eine aktuelle Alterseinstufung (via Gematsu) deutet darauf hin, dass „Wall-E“ in das Portfolio der klassischen Spiele aufgenommen werden könnte. Es wurde in Taiwan kürzlich für PS5 und PS4 eingestuft.

Diese Art der Bewertung ist häufig ein Indikator für eine bevorstehende Veröffentlichung, insbesondere wenn es um ältere Spiele geht, die im Rahmen des PS-Plus-Premium-Angebots neu aufgelegt werden.

Unklar ist derzeit, welche Version des Spiels Sony für den Dienst bereitstellen wird, sollte es zur Aufnahme kommen. Bei der ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2008 erschien „Wall-E“ für verschiedene Plattformen mit unterschiedlichen Spielmechaniken.

Die von Heavy Iron Studios entwickelte Version für PlayStation 3, Xbox 360 und Wii bietet neun erforschbare Level, während die von Asobo Studio produzierte PS2- und PSP-Fassung insgesamt 24 Levels umfasst. Ebenfalls gilt: In der PS2- und PSP-Version von „Wall-E“ können Spieler mithilfe von Musik bestimmte Bots beschwören, ein Feature, das in der PS3-Variante nicht enthalten ist.

„Wall-E“ folgt der Handlung des gleichnamigen Films und erzählt die Geschichte des Roboters Wall-E, der im Jahr 2805 allein auf der Erde zurückgelassen wurde, um Müll zu beseitigen. Sein monotoner Alltag ändert sich, als er auf den Roboter EVE trifft, dem er schließlich auf eine intergalaktische Reise folgt.

Wann erfolgen die März-Ankündigungen für PS Plus Essential, Extra und Premium?

Gewissheit werden wir in Bezug auf die März-Spiele bald haben: Die Ankündigung der PS-Plus-Essential-Games für März 2025 erfolgt voraussichtlich am Mittwoch, dem 26. Februar 2025, um 17:30 Uhr deutscher Zeit. Die neuen Spiele werden dann am Dienstag, dem 4. März 2025 gegen 11 Uhr im PlayStation Store freigeschaltet.

Für PS Plus Extra und Premium erfolgt die Ankündigung der neuen Titel voraussichtlich am Mittwoch, dem 12. März 2025, um 17:30 Uhr: Am Dienstag, dem 18. März 2025, gegen 10 Uhr sollte es zur Freischaltung kommen, sofern Sony an den bisherigen Zeitplänen festhält.

Erst heute hat Sony mehrere Titel für PS Plus Extra und Premium freigeschaltet:

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abo-Dienst von Sony, der verschiedene Stufen bietet. PS Plus Extra und PS Plus Premium erweitern das Basisangebot Essential um eine größere Spielebibliothek. Details zu den Features und Preisen halten wir in diesem Artikel bereit.

