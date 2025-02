Rocksteady: Ist es Batman? Jobanzeige liefert mögliche Details zum neuen Projekt

In den letzten Monaten wurden die "Batman Arkham"-Macher von Rocksteady mehrfach mit einer Rückkehr zu ihren Wurzeln in Verbindung gebracht. Eine neue Stellenausschreibung von Warner Bros. Discovery befeuert die Gerüchte.

Nachdem sich der kooperative Action-Titel „Suicide Squad: Kill the Justice League“ für Rocksteady und WB Games zu einem kommerziellen Misserfolg entwickelte, soll das britische Studio mittlerweile an seinem nächsten Projekt arbeiten.

Vor rund eineinhalb Wochen veröffentlichte Bloomberg einen Bericht, in dem die Rede davon war, dass Rocksteady mit seinem nächsten Projekt zur „Batman“-Franchise und somit zu seinen Singleplayer-Wurzeln zurückkehrt. Für neue Spekulationen in diese Richtung sorgt eine Stellenausschreibung, die auf der Website von Warner Bros. Discovery, dem Mutterkonzern von WB Games und Rocksteady, zu finden ist.

Mit der besagten Jobanzeige begibt sich das Unternehmen auf die Suche nach einem Game Director, der bei Rocksteady an einem nicht näher genannten Projekt arbeiten soll.

Anforderungen könnten auf ein Batman-Projekt hindeuten

Werfen wir einen Blick auf die Beschreibung der Stellenausschreibung und die an Bewerber gestellten Anforderungen, dann könnte die Jobanzeige in der Tat auf ein neues „Batman“-Abenteuer hindeuten. So sucht Warner Bros. Discovery zum einen „eine starke Führungskraft im Bereich des Designs“.

Zu den weiteren Anforderungen gehören „Erfahrungen in mehreren Genres“. Insbesondere im Bereich „der Third-Person-Action, der Nahkampf-Brawler und der Open-World-Spiele.“

Elemente, die alle zur „Batman: Arkham“-Reihe passen. Neu sind die Gerüchte um ein neues „Batman“ übrigens nicht. Bereits im vergangenen Sommer berichtete der Branchen-Insider und XboxEra-Gründer Nick Baker, dass Rocksteady zu seinen Wurzeln zurückkehrte und an einem Comeback des Dunklen Ritters arbeitet.

Weitere Details konnte oder wollte der Insider seinerzeit aber nicht nennen.

Suicide Squad-Flop zog Entlassungen nach sich

Sollten sich die Berichte um eine neues „Batman“ bewahrheiten, dürfte es Rocksteady auch darum gehen, zu alter Stärke zurückzufinden. Schließlich enttäuschte „Suicide Squad: Kill the Justice League“ nicht nur spielerisch wie kommerziell. Darüber hinaus führte der kommerzielle Misserfolg des Action-Titels in den letzten Monaten zu Entlassungen bei Rocksteady.

Nachdem WB Games im Sommer 2024 die Qualitätssicherung des Studios von 33 auf 15 Mitarbeiter reduzierte, kam es laut Angaben von Betroffenen Anfang Januar zu weiteren Entlassungen. Dieses Mal wurden unbestätigten Berichten zufolge mindestens ein halbes Dutzend Angestellte entlassen. Darunter Programmierer und Künstler.

Bis zur möglichen Ankündigung des neuen Rocksteady-Projekts könnte aber noch einige Zeit ins Land gehen. Im Anfangs erwähnten Bericht von Bloomberg hieß es dazu nämlich: „Rocksteady möchte für ein Einzelspielerspiel zu Batman zurückkehren. Aber laut Leuten, die mit dem Zeitplan vertraut sind, wird es noch Jahre dauern, bis das neue Projekt erscheint.“

Rocksteady und WB Games kommentierten die Berichte um ein neues „Batman“-Spiel bislang nicht.

