RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition: Für PS5 angekündigt – Termin & Vorbesteller-Rabatt

Bisher erschien "RollerCoaster Tycoon 3" lediglich für den PC und die Switch. Wie Frontier Developments und Atari bekannt gaben, sind in wenigen Wochen endlich Spieler auf der PS5 und der PS4 an der Reihe und werden mit einer Complete Edition zur Theme-Park-Simulation versorgt.

Geht es um „RollerCoaster Tycoon 3“, dann gingen Spieler auf den PlayStation- und Xbox-Konsolen bislang leer aus, da die Theme-Park-Simulation in der Vergangenheit nur für den PC und die Switch erschien.

Dies wird sich allerdings in Kürze ändern. Wie die Entwickler von Frontier Developments und der Publisher Atari bekannt gaben, erscheint „RollerCoaster Tycoon 3“ in Form einer Complete Edition in wenigen Wochen für die PlayStation- und Xbox-Systeme. Der Preis im PlayStation Store liegt bei 29,99 Euro.

Wer sich dazu entscheiden sollte, die „RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition“ vorzubestellen, bekommt einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent eingeräumt und bezahlt nur 23,99 Euro.

Erschafft den Vergnügungspark eurer Träume

In der offiziellen Beschreibung von „RollerCoaster Tycoon 3“ weisen die Macher von Frontier Developments darauf hin, dass euch der Titel alle Werkzeuge an die Hand gibt, um den Vergnügungspark eurer Träume zu realisieren. Ihr entwerft spannende Fahrgeschäfte, zieht Besucher an und kümmert euch um die Finanzen eures Parks.

„Kontrolliere die Finanzen, Geschäfte, Dienstleistungen und Mitarbeiter deines Parks, um in zahlreichen Szenarien erfolgreich zu sein“, so die Entwickler.

„Werde ein echter Tycoon und starte deine vielversprechende Karriere. Oder erschaffe im Sandbox-Modus deinen perfekten Park – ganz ohne Geldsorgen. Erfülle die Wünsche deiner Gäste und sorge für einen reibungslosen Betrieb, um erfolgreich zu sein“, heißt es weiter.

Wie es der Name Complete Edition bereits andeutet, umfasst das Komplettpaket auch die beiden DLCs „Soaked!“ und „Wild!“. Die beiden Mini-Erweiterungen ermöglichen es euch, Wasserparks zu bauen oder beeindruckende Tiergehege zu verwalten.

Weitere Features in der Übersicht:

Fahrt die Fahrgeschäfte : Erlebt eure eigenen Kreationen hautnah mit einer „einzigartigen Achterbahn-Kamera“.

: Erlebt eure eigenen Kreationen hautnah mit einer „einzigartigen Achterbahn-Kamera“. Randvoll mit Inhalten : Füllt euren lebhaften Park mit über 300 Achterbahnen und Fahrgeschäften, 500 Dekorationsobjekten, 60 Geschäften und Dienstleistungen sowie 20 Tierarten, die ihr aufziehen und pflegen könnt.

: Füllt euren lebhaften Park mit über 300 Achterbahnen und Fahrgeschäften, 500 Dekorationsobjekten, 60 Geschäften und Dienstleistungen sowie 20 Tierarten, die ihr aufziehen und pflegen könnt. Peep-Designer : Hier erstellt ihr euren eigenen Besucher und erlebt eure Vergnügungsparks durch dessen Augen.

: Hier erstellt ihr euren eigenen Besucher und erlebt eure Vergnügungsparks durch dessen Augen. MixMaster: Entwerft individuelle Feuerwerke und Lasershows, um eure Besucher zu begeistern.

Die „RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition“ erscheint am 20. März 2025 für die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu RollerCoaster Tycoon 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren