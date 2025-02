The Elder Scrolls 6: Bethesda kündigt einzigartige NPC-Aktion an

The Elder Scrolls 6:

Die Entwicklung von “The Elder Scrolls 6” wurde 2018 angekündigt, doch bisher gibt es nur wenige offizielle Informationen zum Rollenspiel. Während Fans weiterhin auf neue Details warten, bietet Bethesda nun eine besondere Gelegenheit: Im Rahmen einer Auktion können Spieler sich als NPC im Spiel verewigen lassen.

Die Auktion ist Teil einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen Bethesda Softworks und der gemeinnützigen Organisation Make-A-Wish Mid-Atlantic. Der Höchstbietende erhält die Möglichkeit, gemeinsam mit den Entwicklern einen eigenen Nicht-Spieler-Charakter für “The Elder Scrolls 6” zu entwerfen.

Einzigartige Beteiligung an The Elder Scrolls 6

Die Versteigerung der In-Game-Integration wurde offiziell auf der Plattform X sowie der Seite von Bethesda angekündigt. Der Entwickler hinter “The Elder Scrolls 6” betont, dass dies eine einmalige Gelegenheit sei, sich in einem der am meisten erwarteten Spiele der kommenden Jahre zu verewigen.

Die Auktionsseite von Make-A-Wish Mid-Atlantic ermöglicht es Interessierten, Gebote abzugeben und so die Organisation finanziell zu unterstützen. Sie erfüllt “lebensverändernde Wünsche für schwer erkrankte Kinder”. In der Beschreibung heißt es: „Seit 1983 hat Make-A-Wish Mid-Atlantic lokal mehr als 11.500 Wünsche erfüllt und damit zu den mehr als 360.000 erfüllten Wünschen in den gesamten USA und ihren Territorien beigetragen.“

Bethesda unterstützt die gemeinnützige Initiative bereits seit mehreren Jahren und hat in der Vergangenheit verschiedene Aktionen und Spendenprojekte für Make-A-Wish durchgeführt. Wer an der jüngsten Auktion teilnehmen und sich die exklusive NPC-Möglichkeit sichern möchte, kann über die offizielle Make-A-Wish-Website ein Gebot abgeben. Das Mindestgebot liegt bei 10.450 US-Dollar.

Fortschritt von The Elder Scrolls 6 bleibt unklar

Trotz der besonderen Aktion bleibt der Entwicklungsstatus von “The Elder Scrolls 6” ungewiss. Das Spiel wurde 2018 mit einem kurzen Teaser-Trailer offiziell bestätigt. Doch Bethesda Game Studios hat seither kaum neue Informationen veröffentlicht.

Todd Howard, der Game Director des Studios, äußerte wiederholt, dass der Titel weiterhin in Arbeit sei, aber erst nach der Veröffentlichung von “Starfield”, das seit 2023 auf dem Markt verweilt, und vor “Fallout 5” erscheinen werde.

Howard räumte mittlerweile ein, dass er sich unsicher sei, ob die frühe Ankündigung des Spiels die richtige Entscheidung gewesen sei. Er bezeichnete “The Elder Scrolls 6” als ein Projekt, das den Anspruch habe, der ultimative Fantasy-Welt-Simulator zu werden. Konkrete Details zur Spielmechanik oder zur Welt sind bislang jedoch nicht bekannt.

Derzeit ist unklar, wann neue Informationen oder ein erster Gameplay-Trailer zu “The Elder Scrolls 6” veröffentlicht werden. Fans hoffen, dass Bethesda in naher Zukunft weitere Einblicke gewährt.

