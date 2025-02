Tides of Annihilation: Neue Infos zum State-of-Play-Highlight – Release, Spielzeit, Waffen & Bosse

„Tides of Annihilation“ zählte zu den Highlights der jüngsten State of Play und konnte vor allem durch seine actionreichen Kämpfe und bildgewaltige Optik für Aufmerksamkeit sorgen. Eine Q&A-Runde lieferte jetzt weitere Details zum Gameplay, den Bossen und Waffen sowie zur angepeilten Spielzeit und dem Release.

In der vergangenen Woche hielt Sony eine weitere Ausgabe der State of Play ab, die einige Neuankündigungen im Gepäck hatte. Zu den Highlights der Show dürfte auch „Tides of Annihilation“ gezählt haben. Die neue IP befindet sich aktuell bei den chinesischen Entwicklern von Eclipse Glow Games in Arbeit.

Nachdem der bildgewaltige Enthüllungstrailer bereits für Aufmerksamkeit sorgen konnte, liefert eine Q&A-Runde mit den Verantwortlichen jetzt weitere Details zum vielversprechenden Action-Abenteuer. Die Infos betreffen unter anderem das Gameplay, die Bosse und die Waffen im Spiel. Außerdem sprachen die Entwickler über das Setting, wie viel Spielzeit geboten wird und wann mit einem Release zu rechnen ist.

Kein Souslike, leichte RPG-Elemente und vier Waffentypen

Im Gespräch mit Wccftech machten die Entwickler nochmals deutlich, dass es sich bei „Tides of Annihilation“ um kein Soulslike handeln wird. Stattdessen sei das Kampf-Gameplay eher mit der „Devil May Cry“-Reihe zu vergleichen. Zudem erklärten die Macher: „Anders als bei den meisten Souls-ähnlichen Titeln gibt es auch eine Auswahl an Schwierigkeitsmodi. Vom Konzept her haben wir ziemlich einfache Steuerungen für Spieler implementiert, die gerne Actionspiele spielen, ohne Hardcore-Benutzer zu sein.“

Allerdings wird „Tides of Annihilation“ auch Rollenspielelemente wie Levelaufstiege und Fähigkeitenbäume bieten, auch wenn es sich „nicht zu sehr darauf konzentriert, wie bei einem Action-RPG oder einem Soulslike-Spiel“. So wird es im Spiel auch verschiedene Kleidung zum Sammeln geben, die den Entwicklern zufolge aber „keinen wirklich positiven Effekt auf die Spieler“ hat, „weil sie nur ästhetisch ist.“

Gekämpft wird „Tides of Annihilation“ mit vier verschiedenen Waffentypen. Dabei handelt es sich um Fäuste, Schwerter und Bögen. Die vierte Art wollten die Macher aber noch nicht verraten. Für eine Herausforderung sollen zudem über 30 verschiedene Bosse sorgen, die alle über ihre „eigenen Fähigkeiten“ verfügen werden. Zudem peilen die Entwickler eine Spielzeit von mehr als 30 Stunden an.

Zu guter Letzt erläuterten die chinesischen Entwickler, warum man sich für „Tides of Annihilation“ für ein westliches Setting entschieden hat. Da Tencent in dieses Projekt und auch in „Black Myth: Wukong“ investiert hatte, wollte man einen anderen Markt erreichen. Nachdem „Black Myth: Wukong“ mit seinem chinesischen Setting eher auf das heimische Publikum abzielte, wollte man mit „Tides of Annihilation“ vermehrt westliche Spieler ansprechen. Deshalb entschied man sich für die Artuslegenden und die Ritter der Tafelrunde.

Hier könnt ihr euch elf Minuten lang Gameplay aus „Tides of Annihilation“ anschauen:

Geplant ist der Release von „Tides of Annihilation“ für das Jahr 2026 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Aktuell befindet sich das Spiel noch in der Beta-Phase, die Ende des letzten Jahres erreicht wurde. Allerdings habe man die Ankündigung bewusst so zeitig getätigt, um genügend Feedback von den Spielern sammeln und auch umsetze zu können. Schließlich handelt es sich um das Erstlingswerk von Eclipse Glow Games.

