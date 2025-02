Tomb Raider 4-6 Remastered: Original vs. Remaster im Grafikvergleich

In der letzten Woche erschien "Tomb Raider 4-6 Remastered" für die Konsolen und den PC. Doch was hat sich grafisch gegenüber den Originalen getan? Ein ausführliches Vergleichsvideo liefert uns die Antwort.

Mit „Tomb Raider 4-6 Remastered“ erschien in der letzten Woche die zweite Sammlung, die gleich mehrere klassische Abenteuer der Kult-Archäologin Lara Croft zurückbringt.

Enthalten sind technisch wie spielerisch aufgepeppte Versionen von „Tomb Raider: The Last Revelation“, „Tomb Raider: Chronicles“ und „Tomb Raider: The Angel of Darkness“. Zu den technischen Verbesserungen gehören die Überarbeitungen der Spielwelten und Charaktermodelle oder eine Darstellung in 4K und 60FPS.

Erwartungsgemäß ließen Vergleichsvideos, die die Originale und die Remaster gegenüberstellen, nicht lange auf sich warten. Wer sich also die Frage stellen sollte, was sich im Zuge der Neuauflagen grafisch getan hat, ist beim folgenden Video genau richtig.

Die Community ist begeistert

Bei den grafischen Verbesserungen beließen es die Entwickler von Aspyr Media nicht. Auch diverse spielerische Verbesserungen hielten Einzug. Darunter eine moderne Steuerung und eine optimierte Kameraführung, die laut Entwicklerangaben dafür sorgen, dass sich die enthaltenen Klassiker moderner anfühlen.

Wer möchte, kann die Titel natürlich auch mit der ursprünglichen Steuerung spielen. Die Tage nach dem Release machten deutlich, dass „Tomb Raider 4-6 Remastered“ bei den Spielern sehr gut ankam.

Im PlayStation Store bringt es die zweite „Tomb Raider“-Sammlung beispielsweise auf eine Nutzerwertung von 4,66 von fünf möglichen Sternen. Im Bereich der Nutzwertungen auf Steam wiederum fällt das bisherige Feedback der Spieler „Sehr positiv“ aus.

Während die Community begeistert ist, gibt sich die Fachpresse verhaltener. Auf Metacritic wartet nach 14 Reviews eine Durchschnittswertung von 72 Punkten.

Diese neuen Features warten auf die Spieler

Neben den technischen und spielerischen Verbesserungen warten die überarbeiteten Klassiker in „Tomb Raider 4-6 Remastered“ mit neuen Features auf. Unter diesen befinden sich die Lebensbalken der Bosse, die euch verdeutlichen, über wie viel Leben die Obermotze noch verfügen.

Da die Balken optionaler Natur sind, könnt ihr diese bei Bedarf natürlich deaktivieren. Zu den weiteren Neuerungen gehören das automatische Weiterlaufen nach einem Rutschvorgang, ein Munitionszähler oder die Möglichkeit, Zwischensequenzen zu überspringen.

„Tomb Raider 4-6 Remastered“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich.

