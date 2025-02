Tony Hawk’s Pro Skater: Kehrt die Reihe bald zurück? Skater befeuert Gerüchte

In der Vergangenheit hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass Activision an einem weiteren Remake oder Remaster eines "Tony Hawk's Pro Skater"-Titels arbeiten könnte. Für neue Gerüchte sorgt der US-amerikanische Profi-Skater Tyshawn Jones.

Mit „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ kehrten die ersten beiden Ableger der legendären Reihe 2020 in Form von technisch aufpolierten Remakes auf den PC, die PS4 und die Xbox One zurück. 2021 folgten zudem Umsetzungen für die PS5 und die Xbox Series X/S.

In der Vergangenheit kam immer wieder das Gerücht auf, dass Activision weitere Remakes oder zumindest Remaster planen könnte. Nachdem es um dieses Thema in den letzten Monaten recht still wurde, sorgt der US-amerikanische Profi-Skater Tyshawn Jones in dieser Woche für neuen Gesprächsstoff.

Wie Jones in der aktuellen Ausgabe des „Breakfast Club“-Podcasts verriet, habe er nämlich einen Auftritt in einem weiteren „Tony Hawk’s Pro Skater“-Remaster, an dem Activision aktuell arbeitet.

Jones war bereits in Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 enthalten

Trotz seines jungen Alters von 26 Jahren gehörte Jones zu den Skatern, die in „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ mit von der Partie waren. Somit besteht also durchaus die Möglichkeit, dass der Profi-Skater mehr weiß. Zumal es sich hierbei nicht um den ersten Leak eines „Tony Hawk’s Pro Skater“-Titels handeln würde.

In der Vergangenheit verriet beispielsweise ein Mitglied der Band CKY vor der offiziellen Ankündigung des Titels, Songs für ein neues „Tony Hawk’s Pro Skater“ beizusteuern.

Konkrete Details zu dem Remaster beziehungsweise Remake, das sich derzeit in Entwicklung befinden soll, oder dem verantwortlichen Studio wollte Jones nicht nennen.

Stattdessen äußerte sich der US-Skater folgendermaßen: „Ich bin in einem neuen Tony Hawk-Spiel dabei. Das ist cool. Sie remastern ein neues und es kommt bald heraus. Ich war im letzten auch schon dabei.“

Naht die offizielle Ankündigung?

Bei den Aussagen von Tyshawn Jones handelt es sich nicht um den einzigen Hinweis auf ein weiteres „Tony Hawk’s Pro Skater“, der uns in den letzten Monaten erreichte. Passend zum 25. Jubiläum der Reihe meldete sich im vergangenen September die Skater-Legende Tony Hawk höchstpersönlich zu Wort.

„Ich wünschte, ich könnte euch mehr sagen. Aber ich kann sagen, dass ich wieder mit Activision gesprochen habe, was wahnsinnig aufregend ist. Wir arbeiten an etwas. Es wird etwas sein, das die Fans wirklich schätzen werden“, so Hawk im letzten Sommer.

Möglicherweise erfahren wir bald mehr.

