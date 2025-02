Angebot der Woche: Preisgekröntes Horror-Abenteuer für PS5 mit 50 Prozent Rabatt

Der PS Store hält ein neues Angebot der Woche für die PS5 bereit, dass vor allem für Fans des Übernatürlichen und Horrors interessant sein dürfte. So ist das ausgezeichnete „Alan Wake 2“ aktuell mit einem Rabatt von 50 Prozent erhältlich. Und auch die Erweiterungen sind dank vergünstigtem Deluxe Upgrade derzeit nur halb so teuer.

Das aktuelle Angebot der Woche im PS Store bietet eines der bestbewerteten Spiele für die PS5 aus dem Jahr 2023 besonders günstig an. Neben den hohen Wertungen konnte das Spiel außerdem zahlreiche Preise gewinnen und war unter anderem auch ein heißer Kandidat für den Titel „Spiel des Jahres“.

Vor allem Horror-Fans sollten sich diesen Schnäppchen nicht entgehen lassen: Die Rede ist natürlich von Remedys „Alan Wake 2“, das jetzt besonders günstig erhältlich ist. Passend dazu ist obendrein auch das Deluxe Upgrade inklusive der beiden Story-Erweiterungen, „Night Springs“ und „Haus am See“, Teil des Angebots der Woche. Zuschlagen können interessierte Spieler bis zum 27. Februar 2025 um 0:59 Uhr.

50 Prozent Rabatt auf Alan Wake 2

Insgesamt gewährt das Angebot der Woche einen Rabatt auf „Alan Wake 2“ in Höhe von 50 Prozent, sodass aktuell nur noch 29,99 Euro fällig werden – günstiger gab es das Horror-Abenteuer im PS Store noch nie. Normalerweise schlägt die digitale Version des Titels noch mit 59,99 Euro zu Buche.

Eingangs haben wir bereits die hohen Test-Wertungen von „Alan Wake 2“ erwähnt und so rangiert das Spiel auf dem Bewertungsportal Metacritic mit einem hervorragendem Metascore von 89 Punkten. Und auch die Spieler haben nicht viel zu bemängeln, sodass der User Score bei mehr als 3000 eingereichten Bewertungen ebenfalls auf sehr gute 8,5 Punkte kommt. Im PS Store sieht es sogar noch besser aus: Nach 36.000 Bewertungen kommt „Alan Wake“ hier auf 4.75 von maximal 5 Punkten.

Die Handlung von „Alan Wake 2“ setzt 13 Jahre nach den Ereignissen aus dem 2010 erschienenen ersten Teil an und rückt erneut den titelgebenden Schriftsteller in den Mittelpunkt. Doch dieses Mal übernehmen die Spieler nicht nur die Rolle von Wake, der noch immer im „Dunklen Ort“ gefangen ist und seine geschriebenen Worte Realität werden lässt. Stattdessen erlebt man die zweigeteilte Haupthandlung auch aus der Perspektive der FBI-Agentin Saga Anderson, die in Bright Falls eine Reihe mysteriöser Ritual-Morde aufdecken muss.

50 Prozent Rabatt auf das Deluxe Upgrade

Wer vom Hauptspiel noch nicht genug hat, kann außerdem auch das Deluxe Upgrade für „Alan Wake 2“ erwerben, das ebenfalls Teil des aktuellen Angebots der Woche ist. Auch hier gewährt Sony derzeit einen Rabatt von 50 Prozent. Dadurch müssen statt der üblichen 19,99 Euro nur noch 9,99 Euro bezahlt werden.

Highlight des Deluxe Upgrades sind die zwei Story-DLCs „Night Springs“ und „Haus am See“, die zwar nicht ganz an die Qualität von „Alan Wake 2“ heranreichen können, für Fans des Spiels aber eine durchaus gelungene Erweiterung des Spielerlebnisses bieten. Während die „Night Springs“-Episode einen Metascore von 85 Punkten aufweist, kommt „Haus am See“ immerhin noch auf 77 Punkte.

Die „Night Springs“-Erweiterung für „Alan Wake 2“ führt Spieler in die surreale Welt der gleichnamigen und aus dem Hauptspiel bekannten Fernsehsendung, die an den Klassiker „Twilight Zone“ angelehnt ist. Hier erleben die Spieler drei in sich abgeschlossene Episoden, in denen verschiedene Charaktere ziemlich bizarre „Was wäre wenn“-Szenarien erleben.

„Haus am See“ schickt die Spieler stattdessen in die mysteriöse Regierungseinrichtung am Ufer des Cauldron Lake. In der Rolle der FBC-Agentin Kiran Estevez gilt es, die die Wahrheit über die geheimnisvollen Experimente aufzudecken, während die Handlung nicht nur Verbindungen zu „Alan Wake 2“ sondern auch zu „Control“ herstellt.

