Assassin’s Creed Shadows Tests: Wann fällt das Review-Embargo? Insider nennt Termin

Nach insgesamt zwei Verschiebungen ist das Stealth-Action-Abenteuer „Assassin’s Creed Shadows“ für eine Veröffentlichung im nächsten Monat vorgesehen.

Da ein Teil der Spieler von „Assassin’s Creed Shadows“ nach wie vor nicht ganz überzeugt ist, dürfte natürlich die Frage im Raum stehen, wann wir mit den Reviews zum Abenteuer von Yasuke und Naoe rechnen dürfen. Während sich Ubisoft bezüglich des Ende des Review-Embargos noch zurückhält, möchte ein bekannter Insider bereits mehr wissen.

Die Rede ist von Ton Henderson. Laut dem gut vernetzten und als verlässliche Quelle eingestuften Insider dürfen die Magazine ihre Reviews zu „Assassin’s Creed Shadows“ ab dem 18. März 2025 und somit kurz vor dem Release veröffentlichen. Eine Uhrzeit nannte der Insider nicht.

Kann der Releasetermin eingehalten werden?

Nach der zweiten Verschiebung soll „Assassin’s Creed Shadows“ am 20. März 2025 erscheinen. Wie Insider Gaming in dieser Woche berichtete, sprach das Magazin kürzlich mit mehreren Mitarbeitern von Ubisoft.

Diese bestätigten gegenüber Insider Gaming, dass die Arbeiten an dem Stealth-Action-Abenteuer so gut wie abgeschlossen sind. Mit einer weiteren Verschiebung sei daher nicht zu rechnen.

Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen sprach Ubisoft zudem über die Vorbestellungen von „Assassin’s Creed Shadows“, mit denen das Unternehmen zufrieden ist. Ohne konkrete Zahlen zu nennen, wies der Publisher darauf hin, dass sich die Vorbestellungen des Titels in etwa auf dem Niveau von „Assassin’s Creed Odyssey“ befinden.

Unbestätigten Angaben von Insider Gaming zufolge sollen die Vorbestellerzahlen von „Assassin’s Creed Shadows“ bei rund 300.000 Einheiten liegen.

Release erfolgt in unterschiedlichen Versionen

„Assassin’s Creed Shadows“ befindet sich für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung. Wie bei Triple-A-Blockbustern aus dem Hause Ubisoft üblich, erscheint auch das neue „Assassin’s Creed“ in unterschiedlichen Versionen. Neben der 79,99 Euro teuren Standard-Version bietet Ubisoft beispielsweise die digitale Deluxe Edition an.

Die Digital Deluxe Edition kostet im PlayStation Store 99,99 Euro und umfasst Inhalte wie zusätzliche Outfits für die Charaktere, die Quest „Ein Hundeleben“ und die erste Erweiterung „Die Klauen von Awaji“.

Alle weiteren Details zu den unterschiedlichen Editionen, in denen „Assassin’s Creed Shadows“ erscheint, haben wir hier für euch zusammengefasst.

