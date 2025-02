Bericht: Der nächste Milliarden-Deal der Gamesbranche bahnt sich an

Einem aktuellen Bericht von Bloomberg zufolge könnte der Gamesbranche in Kürze die nächste Milliarde-Übernahme bevorstehen. Erneut ist die vom saudischen Staatsfond finanzierte Savvy Games Group involviert.

Um die eigene Wirtschaft breiter aufzustellen und sie unabhängiger vom Öl zu machen, investierte der Staatsfond Saudi-Arabiens in den letzten Jahren Milliarden US-Dollar in Beteiligungen an führenden Publishern wie Nintendo, Electronic Arts oder Capcom.

Aktuellen Berichten zufolge könnte der Staatsfond kurz davor stehen, den nächsten Milliarden-Deal der Gamesbranche unter Dach und Fach zu bringen. Wie es heißt, soll der Mobile-Entwickler Niantic planen, sein Gaming-Geschäft an Scopely, einen Teil der staatlich finanzierten saudischen Savvy Games Group, zu verkaufen.

Der Kaufpreis für die Gaming-Sparte von Niantic soll bei 3,5 Milliarden US-Dollar liegen. Allerdings weisen die zitierten Quellen darauf hin, dass Niantic und Scopely bislang keine Einigung erzielten. Daher bleibe abzuwarten, ob der Deal auch wirklich zustande kommt.

Niantic feierte mit Pokémon Go seinen größten Erfolg

Den bis dato größten Erfolg der Firmengeschichte lieferte Niantic mit dem 2016 veröffentlichten „Pokémon Go“ ab. Das Spiel nutzt die Kartentechnologie von Google, um zu bestimmen, wo Pokémon auftauchen, die die Spieler in der realen Welt fangen können. Ende 2018 erreichte „Pokémon Go“ den beeindruckenden Wert von einer Milliarde Downloads.

Im Sommer 2023 veröffentlichte Niantic mit „Monster Hunter Now“ einen weiteren AR-Mobile-Titel auf Basis einer bekannten Marke, der allerdings nicht an den Erfolg von „Pokémon Go“ anknüpfen konnte. Bis April 2024 wurde „Monster Hunter Now“ 15 Millionen Mal heruntergeladen.

Offen sei aktuell noch, wie es nach einem Verkauf von Niantics Gaming-Sparte mit den beiden Titeln weitergeht. Wie Bloomberg berichtet, soll es dem saudischen Staatsfond nicht nur um die Entwickler hinter den Titeln gehen.

Zudem werden die beiden Titel aller Voraussicht nach Bestand des Deals sein. Natürlich immer vorausgesetzt, dass dieser auch zustande kommt.

Saudi-Arabien möchte auch im Mobile-Bereich Fuß fassen

Wie die Vergangenheit deutlich machte, geht es der Savvy Games Group nicht nur darum, Beteiligungen an Publishern und Studios zu erwerben, die an Spielen für den PC und die Konsolen arbeiten. Der Mobile-Bereich spielt in den Plänen des Staatsfonds ebenfalls eine wichtige Rolle.

Dies verdeutlichte im Jahr 2023 die Übernahme von Scopely. Ein US-amerikanischer Entwickler von Mobile-Titeln und interaktiver Software, der zum Preis von 4,9 Milliarden US-Dollar in den Besitz der Savvy Games Group beziehungsweise des saudischen Staatsfonds überging.

Nach der Übernahme wurde Scopely als neue Mobile-Sparte in die Savvy Games Group eingegliedert. Mit dem Kauf der Gaming-Sparte von Niantic könnte in Kürze die nächste große Übernahme im Mobile-Bereich erfolgen.

