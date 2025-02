Call of Duty Black Ops 6 und Warzone: Die Ninja Turtles kommen – Inhalte von Season 2 Reloaded vorgestellt

Am morgigen Donnerstag startet in „Call of Duty: Black Ops 6“ und „Warzone“ Season 2 Reloaded. Das umfangreiche Mid-Season-Update wird unter anderem die Ninja Turtles und weitere neue Inhalte ins Spiel bringen, die von den Verantwortlichen jetzt vorgestellt wurden.

Seit dem 28. Januar läuft in „Call of Duty: Black Ops 6“ und „Call of Duty: Warzone“ die zweite Season. Und schon morgen ist Halbzeit angesagt: Denn am 20. Februar wird nämlich das umfangreiche Mid-Season-Update ausgerollt und Season 2 Reloaded wird um 18 Uhr deutscher Zeit eingeläutet.

Die neuen Inhalte wurden nun von den Verantwortlichen in einem Blog-Beitrag vorgestellt und so können sich die Spieler des Shooters unter anderem auf neue Maps, Waffen und zahlreiche Extras freuen. Außerdem steht ein weiteres Crossover-Event bevor, dass dieses Mal die Teenage Mutant Ninja Turtles mit sich bringen wird.

Zwei neue Maps, sechs neue Waffen und die Ninja Turtles

Season 2 Reloaded wird den Multiplayer-Modus von „Call of Duty: Black Ops 6“ um zwei mehr oder weniger neue Karten erweitern. So stellt „Grind Ooze“ eine Neuauflage der bekannten „Black Ops 2“-Map dar, auf der sich die Spieler über die Rampen und Geländer eines Skateparks kämpfen. „Bullet Strike“ hingegen verlagert die Gefechte in die engen Waggons eines rasenden Zuges.

Zum Einsatz kommen dabei sechs neue Waffen. So enthält die Mid-Season den Klingenwerfer D1.3 Sektor und fünf Nahkampfwaffen: das Skateboard, Katanas, der Bo-Stab, Nunchaku und die Sai-Stichwaffe. Zudem lassen sich die vier verfügbaren LMGs im Spiel mit dem neuen riemengeführten Aufsatz ausstatten. Obendrauf gibt es den neuen Vorteil „Jägerinstinkt“, der nach einer Eliminierung den nächsten Feind anzeigt, sowie die Wildcard „Fliegenklatsche“. Dadurch lässt sich die Nahkampfwaffe durch einen Werfer ersetzen.

Highlight von Season 2 Reloaded dürfte allerdings das Crossever-Event mit den Teenage Mutant Ninja Turtles darstellen. In einem zeitlich begrenzten Moshpit-Modus, der sich aus den Varianten Team-Deathmatch, Dominion und Hardpoint zusammensetzen wird, können die Spieler selbst in die Panzer der bekannten Schildkröten schlüpfen und ihre speziellen Ninja-Fähigkeiten und Scorestreaks nutzen.

Neuerungen für Zombies und Warzone

Außerdem werden die Ninja Turtles auch in den Zombie-Modus von „Call of Duty: Black Ops 6“ eindringen. Dadurch können Spieler in der zeitlich begrenzten „Cowabunga Cranked“-Variante die Schildkrötenkräfte der Turtles auch an den Horden untoter Ziele ausprobieren. Gespielt werden kann der Modus auf allen vier bekannten Zombie-Maps, während alle Zombies eliminiert werden müssen, bevor ein Timer auf null steht und alles explodiert. Dabei helfen auch mehrere neue Pizza-Power-Ups.

Zudem führen die Entwickler mit dem sogenannten „Directed“-Modus für die Karte „The Tomb“ auch eine geführte Spielvariante ein, sodass Spieler die vollständige Hauptquest mit zusätzlicher Anleitung und Hilfe sowie einer maximalen Rundenbegrenzung von 15 erleben können.

Spieler von „Call of Duty: Warzone“ müssen hingegen auf große Neuerungen verzichten. Wie die Entwickler bereits zum Start von Season 2 erklärt haben, konzentriert man sich aktuell auf die grundlegenden Probleme des Battle-Royale-Spiels und weitere Gameplay-Verbesserungen. So ist lediglich der Vorteil „Low Profile“ neu, mit dessen Hilfe sich die Spieler im geduckten oder liegenden Zustand schneller fortbewegen können.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone, Call of Duty: Black Ops 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren