Dark Souls: Warum FromSoft nach der Demon’s-Souls-Enttäuschung nicht mehr mit Sony arbeiten wollte

Nachdem „Demon’s Souls“ von FromSoftware in Zusammenarbeit mit Sony entwickelt wurde, suchte man sich für „Dark Souls“ einen neuen Partner. Warum man nicht erneut mit dem PlayStation-Hersteller kooperieren wollte, verriet Sonys Ex-Manager Shuhei Yoshida jetzt in einem Podcast.

Mit „Demon’s Souls“ legte FromSoftware im Jahr 2009 den Grundstein für ein neues Subgenre. Damit lösten die Japaner einen regelrechten Trend aus, dem bis heute zahlreiche Entwicklerstudios folgen: das Soulslike-Genre.

Doch zu Beginn war der Siegeszug von FromSoft und Hidetaka Myazaki, dem kreativen Kopf hinter den Spielen, nicht abzusehen. Dementsprechend stiefmütterlich wurde „Demon’s Souls“ auch von Sony behandelt. Aus diesem Grund arbeitete FromSoftware für „Dark Souls“ mit Bandai Namco zusammen. Wie der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida jetzt verraten hat, war FromSoftware über die Art und Weise von Sonys Handhabung einfach zu enttäuscht.

Umgang mit Demon’s Souls enttäuschte FromSoftware

Entwickelt wurde „Demon’s Souls“ von FromSoftware und Sonys Japan Studio. Doch aufgrund des anspruchsvollen Gameplays entschied sich Sony dazu, auf eine englischsprachige Lokalisierung zu verzichten und das Spiel nicht außerhalb von Japan zu veröffentlichen. Allerdings war während der Entwicklung geplant, dass der PlayStation-Hersteller das Action-Rollenspiel weltweit in den Handel bringen würde.

Aus diesem Grund sorgte Atlus für einen Release von „Demon’s Souls“ in den USA, während sich Bandai Namco um den Vertrieb in Europa kümmerte. Als FromSoftware jedoch einen Nachfolger entwickeln wollte, strebte Sony eine erneute Partnerschaft an – doch Myazaki und sein Team lehnten ab. Stattdessen ging man eine Kooperation mit Bandai Namco ein und statt „Demon’s Souls 2“ wurde „Dark Souls“ auf den Weg gebracht.

Sony und FromSoftware fanden wieder zusammen

im Gespräch mit dem „Sacred Symbols“-Podcast sagte Shuhei Yoshida, der von 2008 bis 2019 als Oberhaupt der SIE Worldwide Studios agierte: „FromSoftware arbeitete bereits an der Fortsetzung, aber sie waren so enttäuscht, wie PlayStation sie behandelt hatte, dass wir zwar wieder mit ihnen zusammenarbeiten wollten, sie aber ablehnten.“

Mit „Bloodborne“ kam es jedoch zu einer weiteren Zusammenarbeit zwischen FromSoftware und Sony und das Spiel wurde nach „Dark Souls 2“ im März 2015 exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht. Eine Tatsache, über die sich Yoshida laut eigenen Aussagen, sehr freute. „Wir haben großen Respekt vor Miyazaki und wir konnten wieder mit ihnen zusammenarbeiten“, sagte er. „Bloodborne ist eines seiner besten Spiele.“

Somit führen FromSoftware und Sony trotz anfänglicher Schwierigkeiten mittlerweile eine gute Beziehung. Zuletzt gab es sogar immer wieder Gerüchte, dass der PlayStation-Hersteller an einer Übernahme des japanischen Entwicklerstudios interessiert sei. Bislang ist es jedoch nicht dazu gekommen. Stattdessen ist Sony mittlerweile aber der größte Anteilseigner an Kadokawa, dem Mutterkonzern von FromSoftware.

