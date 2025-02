DC Studios: Endlich offiziell – Keanu Reeves kehrt als düsterer Antiheld zurück

„Constantine 2“ erhält grünes Licht: Nachdem sowohl Keanu Reeves als auch Regisseur Francis Lawrence ihr Interesse an einer Fortsetzung des 2005 veröffentlichten Mystery-Thrillers bekundeten und die Planungen bereits begonnen hatten, kann die Produktion nun endlich beginnen.

Im Jahr 2005 gab Regisseur Francis Lawrence mit „Constantine“ sein Debüt als Filmemacher: In dem düsteren Mystery-Thriller, der auf der bekannten DC-Comic-Reihe „Hellblazer“ basiert, spielt Schauspieler Keanu Reeves den zynischen Exorzisten John Constantine. Durch seine Fähigkeit, Engel und Dämonen in ihrer wahren Gestalt zu erkennen, gerät er in eine Verschwörung zwischen Himmel und Hölle.

Obwohl der Film gemischte Kritiken erhielt, konnten weltweit über 230 Millionen Dollar eingespielt werden. Vor allem die Darstellung von Reeves und die düstere Atmosphäre wurden gelobt, sodass sich „Constantine“ unter den Fans zu einem Kultklassiker entwickelte. Kein Wunder also, dass sowohl Reeves als auch Lawrence ihr Interesse an einer Fortsetzung in Form von „Constantine 2“ äußerten. Und nun hat das Projekt endlich grünes Licht erhalten.

Arbeiten an Constantine 2 können offiziell beginnen

Angekündigt wurde „Constantine 2“ von Warner Bros. bereits im Jahr 2022. Wie das Studio bekannt gab, sollte die Fortsetzung unter dem Banner des DC-Labels „Elseworlds“ entstehen. Dieses wird für Geschichten verwendet, die außerhalb der Hauptkontinuität des DC-Universums spielen und oftmals alternative Realitäten und Interpretationen bekannter Charaktere und Ereignisse bieten.

In Zukunft soll das Label eine größere Rolle spielen und jetzt scheint „Constantine 2“ ein wichtiger Schritt in diese Richtung zu sein. Nachdem erste Planungen zum Film in den letzten Jahren vonstattengingen, haben Reeves und Lawrence inzwischen im „Happy Sad Confused“-Podcast bestätigt, dass die Produktion jetzt auch offiziell beginnen kann.

Regisseur Lawrence erklärte: „Wir sind endlich an dem Punkt angelangt, an dem wir die Erlaubnis haben, diesen Weg zu gehen.“ Für das Drehbuch wird sich Akiva Goldsman verantwortlich zeigen, der auch schon an „Constantine“ beteiligt war – damals allerdings als Produzent. Gemeinsam mit Reeves sollen sich die drei einige „wirklich, wirklich großartige Ideen“ für „Constantine 2“ überlegt haben, über die sie „super aufgeregt sind.“

Keanu Reeves brennt auf die Rückkehr als John Constantine

Wie Lawrence außerdem erzählte, habe man „ständig versucht“, zu der Marke zurückzukehren. Doch verschiedene Probleme, wie beispielweise Führungswechsel bei Warner Bros. und DC Comics, hätten die Arbeiten gehindert. Auch Reeves freut sich erneut in die Rolle von John Constantine zu schlüpfen und sagte im Podcast: „Ich brenne darauf, diesen Typen zu spielen.“

Wann mit „Constantine 2“ zu rechnen ist, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt natürlich noch nicht sagen. Allerdings deutet die Zusammenarbeit von Lawrence, Reeves und Goldsman darauf hin, dass man mit der Fortsetzung dem Original treu bleiben wird und die Figur des John Constantine dennoch in eine neue Richtung lenken wird.

Übrigens: Bereits kurz nach dem Kinostart von „Constantine“ wurde ein Videospiel angekündigt, das sowohl auf dem Film als auch auf der „Hellblazer“-Reihe basieren sollte. Doch Entwickler Bits of Magic und Atari haben das Spiel nie veröffentlicht. Auch in den Jahren danach tauchten immer wieder Gerüchte um eine Adaption auf und Fans wünschten sich ein Spiel im Stile von „Devil May Cry“ oder „Bayonetta“. Doch Berichten zufolge soll auch Warner Bros. Games mehrere Projekte im Zusammenhang mit „Constantine“ abgelehnt haben.

