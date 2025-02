Dragon Age The Veilguard: BioWare-Veteran kritisiert toxische Community

Die Gaming-Branche steht immer wieder im Fokus hitziger Debatten, insbesondere wenn es um die Qualität und die kreative Ausrichtung von Spielen, Entwicklungsprozesse oder wirtschaftliche Entscheidungen der Studios geht.

Oft entlädt sich die Frustration der Spielerschaft in den sozialen Medien. Es ist eine Entwicklung, die der langjährige BioWare-Entwickler Mark Darrah, der das Studio 2020 verließ, deutlich kritisiert. In einem aktuellen Video spricht er über die toxische Atmosphäre, die sich in Teilen der Community etabliert hat.

Kritik an persönlichen Angriffen

Darrah nennt keine spezifischen Titel, doch sein Statement fällt in eine Zeit, in der BioWare nach den mäßigen Erfolgen von “Dragon Age: The Veilguard” Entlassungen und Umstrukturierungen bekannt gab. Die Reaktionen darauf – insbesondere von Spielern, die den Jobverlust von Entwicklern begrüßen – nimmt er zum Anlass für eine deutliche Stellungnahme.

Seiner Ansicht nach verstehen viele Kritiker nicht, welche Faktoren tatsächlich zu Problemen in einem Spiel führen, da sie keinen Einblick in die internen Entwicklungsprozesse haben.

In seinem YouTube-Video mit dem Titel „Your $70 Doesn’t Buy You Cruelty“ (via The Gamer) erläutert Darrah, warum negative Reaktionen oft fehlgeleitet sind. Ein zentraler Punkt seiner Argumentation ist, dass Spieler nicht gegen die falschen Personen vorgehen sollten.

„Ich sage nicht, dass ihr nicht wütend darüber sein dürft. Ich sage nicht, dass ihr eure Unzufriedenheit mit dem Inhalt des Spiels, der euch nicht gefällt, nicht ausdrücken dürft“, erklärt Darrah. „Aber wenn ihr in die persönlichen Social-Media-Auftritte einer Person eindringt und anfangt, diese Person aktiv anzugreifen, wenn ihr Entlassungen in einem Studio feiert, weil das Spiel, das euch nicht gefällt, nicht so gut lief, überschreitet ihr die Grenze zur Grausamkeit.“

Es gibt viele Gründe…

Darrah hebt hervor, dass es viele mögliche Gründe für Probleme in einem Spiel gibt, die oft außerhalb der Kontrolle einzelner Entwickler liegen. Faktoren wie Zeitdruck, kurzfristige Änderungen oder mehrfacher Wechsel in der Projektleitung können die Qualität und Ausrichtung eines Spiels erheblich beeinflussen.

Laut Darrah können Außenstehende letztlich kaum nachvollziehen, welche internen Herausforderungen ein Spielestudio während der Entwicklung bewältigen muss. Er nennt als Beispiel, dass schlechte Texte nicht zwangsläufig auf mangelnde Fähigkeiten der Autoren zurückzuführen sind, sondern etwa durch Zeitmangel entstehen können. Ebenso könnten Richtungswechsel innerhalb des Studios dazu führen, dass zuvor geplante Konzepte verworfen oder überarbeitet werden müssen.

Dies trifft insbesondere auf “Dragon Age: The Veilguard” zu, dessen Entwicklung bereits früh nach “Dragon Age: Inquisition” begann und seither mehrfach überarbeitet wurde. Die Leitung eines Projekts könne sich über Jahre hinweg verändern, was ebenfalls Auswirkungen auf das Endprodukt habe.

„Wenn ihr euch dazu entschieden habt, diese eine bestimmte Person in den sozialen Medien persönlich anzugreifen: Wie sicher seid ihr euch dann, dass es ihre Schuld war, dass sie für das verantwortlich ist, was euch nicht gefällt?“, so Darrah, der zu verstehen gab, dass die Leute gar nicht wissen, was innerhalb eines Projekts vor sich ging.

Weitere Meldungen zum Thema:

Das toxische Verhalten eines Teils der Gamer-Community war in den vergangenen Jahren häufiger ein Thema. Selbst vor Morddrohungen schrecken einige Leute nicht zurück.

Weitere Meldungen zu Bioware.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren