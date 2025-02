Lost Soul Aside: Frohe Kunde für Sammler? Frage nach Retail-Version für die PS5 beantwortet

Lost Soul Aside:

Im Rahmen der letzten State of Play bekam das Rollenspiel "Lost Soul Aside" endlich einen Releasetermin spendiert. Ergänzend zur Enthüllung des Termins beantworteten die Verantwortlichen von Ultizero Games die Frage nach einer möglichen Disk-Version.

Nachdem sich das von Ulitizero Games entwickelte Rollenspiel „Lost Soul Aside“ in der Vergangenheit gleich mehrfach verschob, nannte das Studio im Rahmen der State of Play in diesem Monat endlich einen Releasetermin.

Wie die Entwickler bekannt gaben, erscheint „Lost Soul Aside“ im Mai 2025. Ergänzend zur Enthüllung des Termins ging Ulitizero Games auf dem offiziellen X-Kanal auf die zur Verfügung stehenden Versionen des Rollenspiels ein und hatte frohe Kunde für Sammler parat. So setzt Ulitizero Games neben der digitalen Veröffentlichung auch auf einen Retail-Release.

Der einzige Haken an der Sache: Bislang bestätigte das Studio die Disk-Version zu „Lost Soul Aside“ lediglich für den nordamerikanischen Markt.

Erfolgt die Ankündigung für Europa in Kürze?

In Nordamerika erscheint die physische Fassung von „Lost Soul Aside“ zum Preis von 59,99 US-Dollar beziehungsweise 79,99 kanadischen Dollar. Doch was ist mit Europa? Hiesige Spieler sollen offenbar ebenfalls mit der Disk-Version des Rollenspiels versorgt werden.

Dies berichtet der bekannte Leaker „Billbil-kun“, der mit seinen Angaben in der Vergangenheit für gewöhnlich richtig lag.

Wie „Billbil-kun“ angibt, wird Sony Interactive Entertainment als Publisher von „Lost Soul Aside“ fungieren und die physische Fassung auch in Europa veröffentlichen. Der Preis soll bei 69,99 Euro liegen. Vorbestellungen in Europa sollen ab heute möglich sein.

Sollten die Informationen von „Billbil-kun“ zutreffend sein, dürfte die Ankündigung für Europa in den nächsten Stunden erfolgen. Ein weiterer vielsagender Hinweis: Amazon Deutschland listet die Retail-Fassung ebenfalls.

Wann erscheint das RPG?

„Lost Soul Aside“ befindet sich für den PC sowie die PS5 in Arbeit und erscheint am 30. Mai 2025. Spielerisch versprechen die Entwickler von Ultizero Games ein Rollenspiel, das vor allem mit seinem dynamischen und auf schnelle Action ausgelegten Kampfsystem punktet.

In den Kämpfen könnt ihr flexibel zwischen dem Nahkampf, mächtigen Fernangriffen und flexibler Mobilität wechseln.

Zu den weiteren spielerischen Highlights werden die Bosskämpfe gehören. Widersacher wie mächtige Drachen oder andere Ungetüme setzen neben einer strategischen Vorgehensweise schnelle Reaktionen und den Einsatz gezielter Konter voraus.

Weitere Eindrücke zu „Lost Soul Aside“ liefert euch der kürzlich veröffentlichte Trailer.

