Marvel Rivals: Trotz Erfolg – Entlassungen bei Support-Studio

Das im Dezember erschienene "Marvel Rivals" ist ein enormer Erfolg für NetEase. Trotzdem wurde nun eine nicht näher genannte Anzahl an Entwicklern bei dem Support-Studio in Seattle entlassen.

Der Entwickler und Publisher NetEase hat „Marvel Rivals“ am 6. Dezember 2024 an den Start gebracht. In dem teambasierten Shooter schlüpfen die Spieler in die Rollen von bekannten Superhelden aus dem Hause Marvel und treten bei verschiedenen Aufgaben gegeneinander an.

Dies scheint den Nutzern zu gefallen. Nicht nur konnte „Marvel Rivals“ im ersten Monat mehr als 100 Millionen US-Dollar Umsatz verzeichnen. Auf Steam steht der Titel mit 80 Prozent positiven Bewertungen auch bei einer Einschätzung von „sehr positiv“. Trotzdem kam es bei dem Spiel nun zu Entlassungen.

„Seltsame Branche“, so Game Director

Gestern vermeldete Thaddeus Sasser, Game Director von NetEase in Seattle, dass er und der Level Designer Gary McGee entlassen worden seien. Später meldete sich ein weiterer Designer, Jack Burrows, dass auch er seinen Job bei NetEase verloren habe. Einer nicht näher genannten Anzahl an Entwicklern soll kürzlich gekündigt worden sein.

„Dies ist eine so verrückte Branche“, gab Thaddeus Sasser an. „Mein hervorragendes, talentiertes Team hat unlängst dabei geholfen, mit Marvel Rivals ein unglaublich erfolgreiches neues Franchise für NetEase Games zu entwickeln … und wurde gerade entlassen!“

„Marvel Rivals“ wird von einem Hauptteam in China und sowie einem Support-Studio in Seattle, USA, entwickelt. Laut Sassers LinkedIn-Eintrag habe sich sein Studio in Seattle auf Spiel- und Leveldesign spezialisiert.

NetEase passt Struktur der Entwicklung an

Nachdem die Entlassungen in Seattle die Branche und die Fans von „Marvel Rivals“ schockten, veröffentlichte der Publisher eine Erklärung zu dem Jobabbau. NetEase gab an, mehr in die Entwicklung und das Wachstum des Shooters investieren zu wollen.

„Wir haben vor kurzem die schwierige Entscheidung getroffen, die Struktur des Entwicklungsteams von Marvel Rivals aus organisatorischen Gründen und zur Optimierung der Entwicklungseffizienz für das Spiel anzupassen“, so NetEase. „Dies führte zu einer Reduzierung des Design-Teams in Seattle, das Teil einer größeren globalen Design-Funktion zur Unterstützung von Marvel Rivals ist. Wir schätzen die harte Arbeit und das Engagement der Betroffenen und werden sie vertraulich und respektvoll behandeln und ihre individuellen Beiträge anerkennen.“

„Wir möchten unserer Fangemeinde versichern, dass das Kernentwicklungsteam von Marvel Rivals, das von Lead Producer Weicong Wu und Game Creative Director Guangyun Chen in Guangzhou, China, geleitet wird, sich weiterhin voll und ganz dafür einsetzt, ein außergewöhnliches Erlebnis zu liefern. Wir investieren mehr, nicht weniger, in die Entwicklung und das Wachstum dieses Spiels. Wir freuen uns darauf, neue Superhelden-Charaktere, Karten, Features und Inhalte zu liefern, um unserer weltweiten Spielerbasis ein fesselndes Live-Service-Erlebnis zu bieten.“

