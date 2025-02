Marvel’s Spider-Man 2: Einer der schwächsten PC-Starts von PlayStation

Seit der Veröffentlichung von „Marvel’s Spider-Man 2“ für den PC sind mehrere Wochen vergangen. Während das Spiel auf der PS5 positive Resonanz erhielt, fiel die PC-Version hinter den Erwartungen zurück.

Eine Analyse der SteamDB-Daten zeigt, dass die Verkaufs- und Wertungszahlen des Titels im Vergleich zu anderen PlayStation-Ports auf Steam eher schwach ausfielen.

Durchwachsener PC-Start für ein PlayStation-Spiel

Die von The Gamer erhobene Datenanalyse ergab, dass „Marvel’s Spider-Man 2“ hinsichtlich der Zugriffe den fünftschlechtesten Start eines PlayStation-Studios-Spiels auf Steam verzeichnete. In den ersten zwei Wochen nach der Veröffentlichung erreichte das Spiel durchschnittlich 13.638 gleichzeitige Spieler. Damit liegt es hinter Titeln wie „Days Gone“, das mit 20.708 durchschnittlichen Spielern deutlich besser abschnitt.

Noch schlechter gestartet sind unter die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ (4.633), „Ratchet & Clank: Rift Apart“ (4.643) und „Spider-Man: Miles Morales“ (5.500). “God of War Ragnarök” mit 19.302 und „The Last of Us: Part 1“ mit 14.953 gleichzeitigen Spielern in den ersten zwei Wochen machten es besser.

Diese durchschnittlichen Spielerzahlen wurden in den ersten zwei Wochen auf Steam erreicht.

Schwache Bewertungen auf Steam

Neben der niedrigen Spielerzahl erhielt „Marvel’s Spider-Man 2“ auf Steam nur 67 Prozent positive Bewertungen innerhalb der ersten zwei Wochen. Im Vergleich dazu erreichte „Days Gone“ 93 Prozent, während „God of War“ mit 97 Prozent den höchsten Wert unter den PlayStation-PC-Ports erzielte.

Weitere problematische Veröffentlichungen von PlayStation waren „The Last of Us: Part 1“ mit nur 50 Prozent positiven Bewertungen sowie „Horizon Zero Dawn“ mit 64 Prozent. Beide Titel konnten ihre Bewertung im Laufe der Zeit verbessern – „The Last of Us: Part 1“ liegt mittlerweile bei 77 Prozent, „Horizon Zero Dawn“ bei 87 Prozent.

Die höchste Zustimmungsrate innerhalb der ersten zwei Wochen nach dem Launch erhielt „God of War“, das 2022 auf dem PC landete.

God of War als Maßstab für erfolgreiche PlayStation-PC-Ports

Die Analyse zeigt letztlich, dass „God of War“ den erfolgreichsten PC-Start eines PlayStation-Studios-Spiels hatte. Mit einer durchschnittlichen Spielerzahl von 47.142 und 97 Prozent positiven Bewertungen setzte der Titel die Messlatte für folgende Portierungen.

Ebenfalls erfolgreich waren „Marvel’s Spider-Man Remastered“, das hinsichtlich Spielerzahlen und Bewertungen unter den besten PlayStation-Ports rangiert, sowie „Ghost of Tsushima“, das sich ebenfalls zu den erfolgreicheren PlayStation-zu-PC-Umsetzungen gesellte.

Weitere Meldungen zum Thema:

Trotz der starken Marke und der positiven Resonanz auf der PlayStation konnte „Marvel’s Spider-Man 2“ den Erfolg auf dem PC letztlich nicht wiederholen. Ob spätere Updates die Bewertungen verbessern oder ob PlayStation Strategie für PC-Veröffentlichungen überdenken wird, bleibt abzuwarten.

Weitere Meldungen zu Marvel's Spider-Man 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren