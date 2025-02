Nintendo: Nach Einstellung von Goldpunkten – schlechte Nachrichten für Game-Coupons

Nintendo bietet exklusive Game-Coupons an, mit denen Mitglieder von Nintendo Switch Online beim Kauf von Software sparen können. Nun hat das Unternehmen jedoch schlechte Nachrichten für die kommende Switch 2.

Nintendo bereitet sich derzeit auf den Release der Switch 2 vor, der vornehmlich noch in diesem Jahr erfolgen soll. Erst am 16. Januar wurde die Konsole offiziell durch einen rund zweiminütigen Clip vorgestellt. Mehr Informationen zu der Nintendo Switch 2 sollen bei einem Nintendo Direct am 2. April 2025 folgen.

Zuvor gibt es aber einige schlechte Neuigkeiten für Nintendo-Spieler. So erreichte uns bereits gestern die Nachricht, dass das beliebte Goldpunkte-Belohnungsprogramm eingestellt wird. Nun wurde bekannt, dass die Game-Coupons für Mitglieder von Nintendo Switch Online nicht für exklusive Spiele der Switch 2 eingelöst werden können.

Nintendo schließt Konsole von Mitgliederprogramm aus

Nintendo-Switch-Game-Coupons können exklusiv von Abonnenten von Nintendo Switch Online erworben werden. Zum Preis von 99 Euro erhalten Spieler zwei Coupons, die sie für ausgewählte Spiele einlösen können. Damit können zwei Nintendo-Switch-Games im Nintendo eShop zum Sonderpreis gekauft werden.

Die Coupons sind ein Jahr nach dem Kaufdatum gültig. Auch können die Gutscheine weder erstattet noch gegen einen anderen Artikel eingetauscht werden. Und wie es jetzt heißt, können Game-Coupons auch nicht für exklusive Spiele auf der Nintendo Switch 2 verwendet werden.

Auf der offiziellen Webseite der Gutscheine gibt Nintendo an, dass Nintendo-Switch-Game-Coupons nicht für Spiele exklusiv für Nintendo Switch 2 eingelöst werden können. Damit sind die Gutscheine auch nach dem Release der Nachfolgekonsole weiterhin nur für Spiele der 2017 erschienenen Nintendo Switch gültig. Ob Nintendo andere Coupons für die Switch 2 plant, ist derzeit nicht bekannt.

Neuigkeiten noch in diesem Monat?

Derzeit halten sich hartnäckige Gerüchte um einen weiteren Stream von Nintendo, der angeblich noch in diesem Monat stattfinden soll. So soll das japanische Unternehmen eine Art Abschiedsgeschenk für die enorm erfolgreiche Nintendo Switch planen, bevor der Nachfolger vorgestellt wird.

Die Rede ist von einer letzten großen Ankündigung. Dabei soll es sich angeblich um einen Ableger einer Serie handeln, die von einem vermeintlichen Insider als „größeren Nischentitel“ bezeichnet wurde.

