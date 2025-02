Nintendo Switch 2: Wie teuer wird sie? Analyst nennt Preis und begründet Prognose

In einer ausführlichen Analyse ging der Analyst und SuperData Research-Mitgründer Joost van Dreunen auf die bevorstehende Markteinführung der Switch 2 ein. Zu den behandelten Themen gehörte unter anderem der mögliche Preis des Switch-Nachfolgers.

Im letzten Monat kündigte Nintendo die Switch 2 endlich offiziell an. Allerdings beließ es das japanische Unternehmen im Januar bei einem kurzen Trailer, der uns einen ersten Blick auf die Hardware des Nachfolgers ermöglichte.

Wann und zu welchem Preis die Switch 2 erscheinen wird, verriet Nintendo nicht. Dahingehend könnte die nächste Nintendo Direct für Klarheit sorgen, die am 2. April 2025 stattfinden und sich um die Switch 2 drehen wird. Schon kurz nach der offiziellen Ankündigung des Systems sprachen mehrere Analysten über den Preis der Switch 2 und wiesen darauf hin, dass der sogenannte Sweet-Spot für den Massenmarkt bei 400 US-Dollar liegt.

Ein Preis, den auch der Analyst und SuperData Research-Mitgründer Joost van Dreunen in einer aktuellen Marktprognose nannte. Dieser geht ebenfalls von Anschaffungskosten in Höhe von 399,99 US-Dollar in den USA aus.

Diese Ziele soll Nintendo mit dem Preis verfolgen

Laut Joost van Dreunen würde Nintendo auf dem US-Markt in doppelter Hinsicht von einem Preis in Höhe von 399 US-Dollar profitieren. Zum einen wäre das japanische Unternehmen in der Lage, bereits mit dem Verkauf der Hardware Gewinne zu erwirtschaften.

Des Weiteren würde die Switch 2 günstiger ausfallen als die PS5 oder die Xbox Series X. In einer Zeit, in der das Geld der Kunden alles andere als locker sitzt, ein nicht zu unterschätzender Faktor.

„Basierend auf der aktuellen Marktdynamik und Plattformpositionierungsstrategie wird Nintendo den Preis für die Switch 2 wahrscheinlich auf 399 US-Dollar festlegen. Es stellt eine kritische psychologische Schwelle dar, die den Anspruch auf Premium-Hardware mit der Zugänglichkeit des Mainstream-Marktes in Einklang bringt“, so der Analyst.

„Bei diesem Preisniveau würde Nintendo seine traditionell positive Marge bei der Hardware beibehalten. Gleichzeitig würde man die Switch 2 deutlich unter den konkurrierenden Premium-Gaming-Geräten, aber über dem Einführungspreis der ursprünglichen Switch positionieren.“

Nintendo möchte Lieferengpässe

Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen verlor Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa ein paar Worte über die nahende Markteinführung der Switch 2. Besonders großen Wert legt Nintendo laut Furukawa darauf, zum Launch ausreichend Geräte zu Verfügung zu stellen, um Engpässe zu vermeiden.

Eine Maßnahme, mit der Nintendo auch Scalpern den Wind aus den Segeln nehmen möchte. Des Weiteren verfolgt Nintendo mit der Switch 2 das Ziel, „dem System mit einem ausreichend großen Kontingent zum Launch einen Startsprint zu ermöglichen, der mit der aktuellen Konsole nicht möglich war“.

Wie viele Einheiten zum Launch der Switch 2 zur Verfügung stehen sollen, ließ Nintendos Präsident offen.

