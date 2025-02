PS5 & PS4: Hunderte PSN-Deals versprechen bis zu 90 Prozent Rabatt

Einen komplett neuen Sale gibt es in dieser Woche im PlayStation Store nicht. Allerdings erhielt die in der vergangenen Woche gestartete Aktion “Planet der Rabatte” Nachschub. Eine dreistellige Zahl an Angeboten landete in der Deal-Übersicht. Doch was ist dabei?

Rollenspiele, Shooter und mehr

Unter den (wiederkehrenden) Highlights befindet sich unter anderem „Assassin’s Creed Valhalla“, das mit einem Rabatt von 75 Prozent für 17,49 Euro erhältlich ist. Wer das Wikinger-Abenteuer in Kombination mit „Immortals Fenyx Rising“ erleben möchte, kann das „Assassin’s Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising Bundle“ für 24,99 Euro erwerben – ebenfalls mit einem Nachlass von 75 Prozent.

Auch für Fans anderer Open-World-Abenteuer gibt es attraktive Angebote: Der „Ghost of Tsushima Director’s Cut“ kostet aktuell nur 39,99 Euro, was einer Ersparnis von 50 Prozent entspricht. Wer sich gleich zwei große Rollenspiele sichern möchte, kann sich das „Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle“ für 29,69 Euro schnappen – eine Ersparnis von 67 Prozent.

Taktik- und Schleichfans kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Die „Sniper Elite 5 Deluxe Edition“ gibt es mit einem Rabatt von 70 Prozent für 26,99 Euro, während die Complete-Edition für 32,99 Euro im Angebot ist.

Für Liebhaber von Zombie-Survival-Spielen ist die „Dead Island 2 Ultimate Edition“ eine Überlegung wert, die für 27,99 Euro (minus 60 Prozent) im PlayStation Store verfügbar ist. Wer es hingegen etwas verrückter mag, kann sich mit der „Goat Simulator 3 – Multiversal Traveler’s Edition“ für 23,99 Euro (40 Prozent Rabatt) amüsieren.

Die „Metro Exodus Gold Edition“ ist mit 75 Prozent Rabatt für 9,99 Euro erhältlich. Wer noch mehr Metro-Action will, kann sich das „Metro Saga Bundle“ für 14,99 Euro sichern.

Weitere Angebote im Überblick

Zusätzlich zu den genannten Deals sind zahlreiche weitere Spiele neu im Angebot:

Alien: Rogue Incursion Deluxe – 37,49 Euro (-25%)

– 37,49 Euro (-25%) Aliens: Fireteam Elite – Into The Hive Edition – 11,99 Euro (-70%)

– 11,99 Euro (-70%) Asterix & Obelix Collection – 3 In 1 – 7,99 Euro (-80%)

– 7,99 Euro (-80%) Asterix & Obelix Slap Them All! 1 + 2 – 11,99 Euro (-70%)

– 11,99 Euro (-70%) Bounty Edition – 10,49 Euro (-75%)

– 10,49 Euro (-75%) Call Of The Wild: The Angler – Ultimate Fishing Bundle – 48,99 Euro (-35%)

– 48,99 Euro (-35%) Crisis Core – Final Fantasy 7 – Reunion Digital Deluxe Edition – 39,99 Euro (-50%)

– 39,99 Euro (-50%) Deathloop + Ghostwire: Tokyo Bundle – 39,59 Euro (-67%)

– 39,59 Euro (-67%) Doom + Doom 2 – 3,99 Euro (-60%)

– 3,99 Euro (-60%) Dragon Ball Xenoverse 2 – Special Edition – 24,99 Euro (-50%)

– 24,99 Euro (-50%) Dungeons 4 – Digital Deluxe Edition – 39,59 Euro (-34%)

– 39,59 Euro (-34%) Evil Genius 2: World Domination Deluxe Edition – 11,99 Euro (-80%)

– 11,99 Euro (-80%) Flint: Treasure Of Oblivion – 31,99 Euro (-25%)

– 31,99 Euro (-25%) Funko Fusion – Mega Man Pack Bundle – 31,99 Euro (-20%)

– 31,99 Euro (-20%) Heavy Cargo – The Truck Simulator – 22,49 Euro (-25%)

– 22,49 Euro (-25%) Highway Police Simulator – 31,99 Euro (-20%)

– 31,99 Euro (-20%) Horse Tales: Rette Emerald Valley – Deluxe – 14,99 Euro (-75%)

– 14,99 Euro (-75%) Hot Wheels Monster Trucks: Stunt Mayhem – 19,99 Euro (-50%)

– 19,99 Euro (-50%) Human Fall Flat Franchise Bundle – 12,49 Euro (-50%)

– 12,49 Euro (-50%) Kena: Bridge Of Spirits Digital Deluxe – 19,99 Euro (-65%)

– 19,99 Euro (-65%) Looney Tunes: Wacky World Of Sports – Deluxe Edition – 23,99 Euro (-60%)

– 23,99 Euro (-60%) Maneater – 9,99 Euro (-75%)

– 9,99 Euro (-75%) Martha Is Dead Digital Deluxe – 15,99 Euro (-60%)

– 15,99 Euro (-60%) Nickelodeon All-Star Brawl 2 – 12,49 Euro (-75%)

– 12,49 Euro (-75%) Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway – 7,49 Euro (-85%)

– 7,49 Euro (-85%) One Hand Clapping – 5,99 Euro (-67%)

– 5,99 Euro (-67%) Remnant 2 – Deluxe Edition – 29,99 Euro (-50%)

– 29,99 Euro (-50%) Saints Row Gold Edition – 11,99 Euro (-70%)

– 11,99 Euro (-70%) Session: Skate Sim Year One Edition – 14,99 Euro (-75%)

– 14,99 Euro (-75%) Skull Island: Rise Of Kong – Colossal Edition – 7,49 Euro (-85%)

– 7,49 Euro (-85%) Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Complete Edition – 8,99 Euro (-85%)

– 8,99 Euro (-85%) Stranded: Alien Dawn Premium Edition – 20,24 Euro (-60%)

– 20,24 Euro (-60%) Sword Art Online Last Recollection Deluxe Edition – 29,74 Euro (-65%)

– 29,74 Euro (-65%) Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath Of The Mutants – 13,49 Euro (-55%)

– 13,49 Euro (-55%) The Inquisitor – Deluxe Edition – 34,99 Euro (-30%)

– 34,99 Euro (-30%) The King of Fighters 15 Deluxe Edition – 19,99 Euro (-50%)

– 19,99 Euro (-50%) The Talos Principle 2: Deluxe Edition – 22,49 Euro (-50%)

– 22,49 Euro (-50%) Under Night In-Birth 2 Sys:Celes Deluxe Edition – 41,99 Euro (-40%)

– 41,99 Euro (-40%) Wired VR Bundle – 19,99 Euro (-50%)

Alle weiteren Bestandteile der Aktion „Planet der Rabatte“ findet ihr direkt im PlayStation Store. Bei einigen Games gibt es einen Zusatzrabatt für Mitglieder von PS Plus.

PlayStation Plus: Neue Spiele im Februar

Falls euch die Deals nicht zusagen, gibt es eine Alternative: PlayStation-Plus-Mitglieder erhalten monatlich neue Spiele ohne zusätzliche Kosten. Die aktuellen Neuzugänge für Extra und Premium wurden in dieser Woche freigeschaltet:

Auch die Februar-Neuzugänge von PS Plus Essential stehen zum Download bereit. Unsere Übersicht verrät, was im laufenden Monat in das Abo kam.

