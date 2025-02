PS6: Release im Jahr 2028 würde sich laut Yoshida „richtig anfühlen“

Die PS6 könnte im Jahr 2028 erscheinen, was sich laut Shuhei Yoshida „richtig anfühlen“ würde. Doch sollte Sony an seinem bisherigen Rhythmus festhalten, wäre ein Release der Next-Gen-Konsole schon 2027 möglich. Das sei der Ansicht des ehemaligen PlayStation-Managers nach aber „etwas zu früh“.

Die PS5 kam im November 2020 auf den Markt und allgemein ist Sony dafür bekannt, die eigenen Konsolen in der Regel etwa alle sechs bis sieben Jahre zu veröffentlichen. Dementsprechend könnte mit der PS6 bereits im Jahr 2027 zu rechnen sein.

Der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida, der vergangenen Monat nach 31 Jahren seinen letzten Arbeitstag bei Sony hatte, würde stattdessen aber einen PS6-Release im Jahr 2028 bevorzugen. Wie er jetzt in einem Interview verraten hat, würde sich das für ihn „richtig anfühlen“.

PS6-Marktstart in 2027 „etwas zu früh“

So spekulierte Yoshida jetzt im Gespräch mit VentureBeat über eine mögliche Veröffentlichung der PS6. Sollte sich Sony an den gewohnten Hardware-Zyklus halten und den PS5-Nachfolger tatsächlich schon 2027 in den Handel bringen, würde sich das laut Yoshida, der von 2008 bis 2019 als Oberhaupt der SIE Worldwide Studios die Geschicke der PlayStation-Marke lenkte, „etwas zu früh“ anfühlen.

Stattdessen sagte er: „Wenn die nächste PlayStation 2028 herauskommt, fühlt sich das für mich richtig an“. Allerdings machte er deutlich, dass er über keinerlei Insider-Informationen zur PS6 verfüge. Seiner Ansicht nach wurde die aktuelle Generation jedoch „verlangsamt“, was vor allem auf die Coronavirus-Pandemie zurückzuführen sei. Aus diesem Grund könnte die PS6 womöglich etwas länger auf sich warten lassen.

PS6 und Xbox Next könnten sich 2028 duellieren

Im selben Interview mutmaßte Yoshida außerdem, dass die PS6 2028 vielleicht im selben Jahr erscheinen könnte, wie die neue Xbox. So wies auch sein Gesprächspartner darauf hin, dass Microsoft einem Leak zufolge den Launch ihrer Next-Gen-Konsole für das Jahr 2028 planen würde. Erst vor wenigen Tagen tauchte ein entsprechender Bericht auf, dass die Entwicklung der neuen Xbox bereits die nächste Phase erreicht habe.

So oder so scheint es zum Start der nächsten Konsolen-Generation wieder zu einem Rennen zwischen Sony und Microsoft kommen. Dass man sich dem stellen möchte, gab unlängst auch Xbox-Chef Phil Spencer bekannt. So gab der Gaming-CEO von Microsoft in einem Interview zu verstehen, dass man der PS6 mit einer Hardware begegnen wolle, die vor allem durch ihre Fähigkeiten überzeugen kann.

Sony selbst hüllt sich zur PS6 bislang in Schweigen. Man gab lediglich zu verstehen, auch zukünftig auf Heimkonsolen und Generationssprünge zu setzen. Gerüchten zufolge könnte die PS6 aber eine fortschrittliche AMD-Technik bieten. Außerdem spekulierte der ehemalige PlayStation-Manager Shawn Layden erst kürzlich darüber, ob die PS6 ohne Disk-Laufwerk ausgeliefert werden könnte.

