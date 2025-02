The Blood of Dawnwalker: Können wir wichtige NPCs töten? Entwickler über spielerische Freiheit

The Blood of Dawnwalker:

Im Interview mit Gamesradar sprach Creative Director Mateusz Tomaszkiewicz über die spielerische Freiheit, auf die ihr euch in "The Blood of Dawnwalker" einstellen dürft. So wird es euch in diversen Bereichen ermöglicht, mit eigenen Entscheidungen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte zu nehmen.

Aktuell arbeitet das Studio Rebel Wolves, das sich zu großen Teilen aus ehemaligen Entwicklern von CD Projekt zusammensetzt, am düsteren Rollenspiel „The Blood of Dawnwalker“.

Laut dem Studio geht es bei der Entwicklung des RPGs darum, einen Titel abzuliefern, der einem „The Witcher 3: Wild Hunt“ in Sachen Qualität in nichts nachsteht. Zu den tragenden Features von „The Blood of Dawnwalker“ wird die spielerische Freiheit gehören. Wie Creative Director Mateusz Tomaszkiewicz im Interview mit Gamesradar verriet, werdet ihr auf unterschiedliche Art und Weise Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte nehmen können.

Laut Tomaszkiewicz machen die Entwickler dabei vor wichtigen NPCs nicht Halt. So ist es in „The Blood of Dawnwalker“ möglich, auch für Geschichten relevante Charaktere zu töten. Dies bedeutet im Umkehrschluss natürlich, dass ihr mit den daraus resultierenden Konsequenzen leben müsst.

Entwickler möchten ihre Stärken ausspielen

Zur spielerischen Umsetzung des Rollenspiels führte Tomaszkiewicz aus: „Das Ganze ist eine Sandbox. Das bedeutet, dass wir die Möglichkeiten der Spieler maximieren wollen. Aber unser Fokus liegt nicht nur auf dem Gameplay. Wir haben versucht, hier unsere Stärken auszuspielen.“

Wie Tomaszkiewicz ergänzte, bezieht er sich bei dieser Aussage vor allem auf das Storytelling, das die früheren Projekte der involvierten Entwickler auszeichnete.

„Da wir einen festgelegten Charakter haben, wird es natürlich keine endlosen Möglichkeiten geben“, merkte Tomaszkiewicz zur spielerischen Freiheit an. „Er hat seine eigene Persönlichkeit und ähnliches. Aber innerhalb dieser Persönlichkeit versuchen wir, dir die Möglichkeit zu geben, deinen eigenen Coen zu formen.“

„Zum Beispiel erlauben wir dir, viele NPCs zu töten. Viele davon können wirklich wichtige NPCs sein“, heißt es weiter.

So wirken sich eure Entscheidungen aus

Den Aussagen von Tomaszkiewicz zufolge wirken sich eure Entscheidungen auf unterschiedliche Art und Weise auf eure Spielerfahrung aus. Beispielsweise kann der Tod eines wichtigen NPCs dazu führen, dass ihr eine bestimmte Quest nicht mehr zu Gesicht bekommt, während sich an anderer Stelle neue Möglichkeiten eröffnen.

„Manchmal kann dies zu alternativen Ergebnissen führen oder sogar bestimmte Questlinien abschneiden. Und das hängt natürlich mit unseren anderen Systemen zusammen“, so der Creative Director weiter. „Da du ein Dawnwalker bist, hast du diesen Blutdurst während der Nacht, sodass NPCs tatsächlich sterben können, wenn du nicht aufpasst.“

„Es geht darum, wie wir es dir als Spieler ermöglichen, damit zu interagieren“, erklärte Tomaszkiewicz. „Das Kernprinzip ist es, die Spielerfreiheit und Entscheidungsfreiheit zu maximieren, während wir gleichzeitig die hochwertigen Geschichten liefern, für die wir in der Vergangenheit bekannt waren.“

„The Blood of Dawnwalker“ befindet sich für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

