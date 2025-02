The Last of Us Online: „Es war großartig“, meint Shuhei Yoshida

The Last of Us Online:

2023 stellten die Entwickler von Naughty Dog "The Last of Us Online" ein. Shuhei Yoshida, der über 30 Jahre bei PlayStation war, durfte den Titel jedoch spielen.

Einige Jahre arbeitete das in Santa Monica ansässige Studio Naughty Dog an einem Multiplayer-Spiel im Universum von „The Last of Us“. Allerdings soll die Entwicklung des Spiels seine Tücken gehabt haben. 2023 gab das Unternehmen offiziell an, dass „The Last of Us Online“ nicht mehr erscheinen wird.

In einem Interview verriet der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida, dass er den Multiplayer-Titel vor seiner Einstellung spielen durfte. Und er sei großartig gewesen, so der Japaner.

Projekt war ambitioniert

„The Last of Us Online“ wurde von seinen Entwicklern mehrfach angeteasert. In Gesprächen wurde das Projekt als „unglaublich ehrgeizig“ beschrieben. Doch mehr als Konzeptzeichnungen hatte Naughty Dog nie von dem Spiel gezeigt. 2023 folgte dann das Aus.

„Die Idee für The Last of Us Online kam von Naughty Dog und sie wollten es wirklich machen“, erzählte Shuhei Yoshida nun in einem Interview mit Sacred Symbols+. „Aber Bungie hat ihnen erklärt, was man braucht, um Spiele mit Live-Service zu machen, und Naughty Dog hat erkannt: Ups, das können wir nicht machen! Wenn wir das tun, können wir Intergalactic: The Heretic Prophet nicht machen. Das war also ein Mangel an Weitsicht.“

In dem Gespräch gab der ehemalige Indie-Chef von PlayStation weiter an, dass seines Wissens nach kein First-Party-Studio gezwungen wurde, Live-Service-Spiele zu entwickeln. Allerdings würden die Teams manchmal die Richtung erkennen, in die sich das Unternehmen bewegt, und ihre Projekte danach ausrichten.

„Meiner Erfahrung nach haben Studios, die sehen, dass das Unternehmen eine große Initiative hat, bessere Chancen, ein Projekt genehmigt und unterstützt zu bekommen“, so Yoshida. „Es ist nicht so, dass [PS-Studios-Chef Hermen Hulst] den Teams sagt, dass sie Live-Service-Spiele machen müssen. Das beruht wahrscheinlich auf Gegenseitigkeit.“

Team arbeitet wieder an Singeplayer

Im Rahmen der Game Awards 2024 hat Naughty Dog sein neues Projekt „Intergalactic: The Heretic Prophet“ enthüllt. Der Titel spielt mehrere Tausend Jahre in der Zukunft und handelt von der Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun.

Jordan ist auf dem entlegenen Planeten Sempiria gestrandet und muss ihre Fähigkeiten und ihr Wissen einsetzen, um entkommen zu können. Den Orbit des Planeten hat nämlich seit über 600 Jahren niemand wieder verlassen.

Quelle: Push Square

