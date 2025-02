The Thing Remastered: Ohne Disk kein Kauf? Gute Nachrichten für PS5-Spieler

The Thing Remastered:

Ihr habt aufgrund der rein digitalen Veröffentlichung von "The Thing: Remastered" bisher von einem Kauf abgesehen und auf einen Disk-Release gewartet? Eure Geduld sollte sich auszahlen.

Mit „The Thing: Remastered“ verhalfen die auf Remaster und Remakes spezialisierten Entwickler der Nightdive Studios Anfang Dezember einem weiteren Klassiker zu seinem Comeback.

Ohne konkrete Zahlen zu nennen, wies der Publisher Atari kürzlich darauf hin, dass „The Thing: Remastered“ den erfolgreichsten Start aller Nightdive-Titel überhaupt hinlegte. Für Sammler gab es bislang nur einen Haken: Die Horror-Neuauflage wurde bis dato lediglich in einer digitalen Version veröffentlicht.

Doch auch Spieler, die sich „The Thing: Remastered“ gerne in Form einer physischen Fassung in das heimische Regal stellen möchten, gehen nicht leer aus. Darauf wiesen Atari und die Nightdive Studios in einer aktuellen Ankündigung hin.

Zwei physische Versionen für PS5 und Switch

So erscheint die technisch und spielerisch überarbeitete Fassung des Horror-Klassikers in Form einer Disk-Version – sowohl für die PS5 als auch die Switch . Spieler auf den beiden Plattformen können dabei aus zwei unterschiedlichen Editionen wählen. Den Anfang macht die Standard-Version.

Diese erscheint am 25. Juni 2025, enthält eine Disk oder Cartridge mit dem Spiel „The Thing: Remastered“ und wird für 34,99 Euro angeboten.

Am gleichen Tag veröffentlichen Atari und die Nightdive Studios eine Deluxe-Edition zu „The Thing: Remastered“. Diese können sich interessierte Spieler zum Preis von 54,99 Euro sichern. Doch mit welchen Inhalten soll der höhere Preis gerechtfertigt werden? Zum einen ist natürlich das Spiel auf Disk beziehungsweise einer Cartridge enthalten.

Hinzukommen eine Spezialbox, ein Steelbook, ein Poster mit dem Keyart, eine Nachbildung von Captain Blakes Ausweis und ein Satz Aufnäher.

Ein Klassiker technisch wie spielerisch verbessert

„The Thing: Remastered“ erschien Anfang Dezember für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch. Zu den technischen Verbesserungen gehörten eine Überarbeitung der Spielwelt, optimierte Charaktermodelle und Texturen sowie je nach Plattform eine Darstellung in bis zu 4K und 120FPS.

Des Weiteren legten die Entwickler der Nightdive Studios im spielerischen Bereich Hand an und behoben ein großes Manko des 2002 veröffentlichten Originals.

Die Rede ist natürlich vom Infektionssystem, das mit seinen geskripteten Ausbrüchen von zuvor nicht infizierten Charakteren immer wieder für Frust sorgte. „Das Infektionssystem war im Originalspiel implementiert und verfügbar. Aber es gab ein paar Stellen, an denen sich Teammitglieder ohne Grund infizierten und ausbrachen, was den Spielern wirklich missfiel“, so Software Engineer Josh Dowell.

„Wir haben dies entfernt, sodass sich die Teammitglieder jetzt nur noch durch einen direkten Kontakt mit einem Ding-Biest infizieren können.“

