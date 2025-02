Tony Hawk’s Pro Skater: Steht eine Ankündigung bevor? Insider-Infos zu Plattformen & Release

Nachdem in den letzten Monaten immer wieder Berichte um ein weiteres „Tony Hawk’s Pro Skater“-Projekt die Runde machten, sorgte in dieser Woche der US-amerikanische Profi-Skater Tyshawn Jones für neue Gerüchte.

Jones wies in der aktuellen Ausgabe des „Breakfast Club“-Podcasts darauf hin, dass er nach seinem Auftritt in „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ in einem weiteren Remaster der Reihe enthalten ist, „das bald angekündigt wird“. Während Activision zu diesem Thema schweigt, könnte ein bekannter Insider bezüglich der bevorstehenden Ankündigung die Überraschung verdorben haben.

Wie „eXtas1s“ angibt, handelt es sich bei dem Remaster, das Jones in dem Podcast ansprach, um „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“.

Für welche Plattformen erscheinen die Neuauflagen?

Laut dem gut vernetzten Insider soll die offizielle Ankündigung von „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“ im Rahmen des nächsten Xbox Games Showcase im Juni erfolgen. Dabei wird es allerdings nicht bleiben. Stattdessen soll Activision einen sogenannten Shadow-Drop planen.

Dies bedeutet in der Praxis, dass „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“ direkt oder kurz nach der Präsentation auf dem Showcase heruntergeladen werden kann. Auch zu den versorgten Plattformen lieferte uns „eXtas1s“ Details. Wie der Insider angibt, erscheint „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“ für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Doch was spricht für die Glaubwürdigkeit des Insiders? Im Prinzip einiges, da „eXtas1s“ in der Vergangenheit immer wieder für korrekte Leaks zu haben war. Zuletzt sagte er beispielsweise die PS5-Ankündigung des Rennspiels „Forza Horizon 5“ korrekt hervor. Auch weitere seiner Angaben bewahrheiteten sich regelmäßig.

Hinzukommt, dass die Gerüchte um Remaster oder Remakes zu „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“ nicht zum ersten Mal aufkommen.

Vicarious Visions soll an Remakes gearbeitet haben

Bereits 2022 erreichten uns Berichte, in denen die Rede davon war, dass Vicarious Visions an Remakes zu „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“ gearbeitet hat. Allerdings wies die Skater-Legende Tony Hawk darauf hin, dass die Arbeiten an den Neuauflagen eingestellt wurden, nachdem Vicarious Visions in ein Support-Studio für Blizzard umgewandelt wurde.

Zudem ließ Hawk 2022 verlauten, dass wir nicht damit rechnen sollten, dass die Remakes noch fertiggestellt werden, da Activision schlichtweg kein passendes Studio fand.

Eine Information, die mittlerweile offenbar überholt ist. Welches Studio die Fertigstellung der Neuauflagen von „Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4“ übernahm, ist aktuell noch unklar. Dass in der Tat etwas im Busch ist, verriet Tony Hawk im letzten Sommer.

„Ich wünschte, ich könnte euch mehr sagen, aber ich kann sagen, dass ich wieder mit Activision gesprochen habe, was wahnsinnig aufregend ist. Wir arbeiten an etwas. Es wird etwas sein, das die Fans wirklich schätzen werden“, kommentierte Hawk die Pläne zum 25. Jubiläum der Reihe.

