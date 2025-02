Xbox-Spiele auf PS5: Diese Meinung hat Shuhei Yoshida dazu

Die Gaming-Landschaft verändert sich: Exklusive Inhalte, einst ein zentraler Wettbewerbsvorteil für Konsolenhersteller, werden zunehmend plattformübergreifend veröffentlicht. Microsofts Entscheidung, einige der First-Party-Titel auf Sonys PS5 zu bringen, markiert dementsprechend einen bedeutenden Schritt, der in letzter Zeit zu kontroversen Diskussionen führte. Eher versöhnlich zeigte sich der ehemalige Indie-Chef von PlayStation.

Für Shuhei Yoshida eine nachvollziehbare Strategie

In einem Gespräch mit Sacred Symbols+ (via Push Square) äußerte sich Shuhei Yoshida, der nach über 30 Jahren bei Sony das Unternehmen verlassen hat, zur neuen Ausrichtung von Microsoft Gaming.

„Ich vermute, Microsoft ist der größte Publisher auf PlayStation“, kommentierte er mit einem Lachen. Die Verlagerung hin zu einem breiteren Vertriebsmodell sei nachvollziehbar: „Wenn man sich die installierte Basis der Xbox ansieht, ist es meiner Meinung nach ganz natürlich zu verstehen, was sie tun.“

Die rückläufigen Verkaufszahlen der Xbox Series X/S sowie umfangreiche Übernahmen von Entwicklern und Publishern wie Bethesda und Activision Blizzard haben Microsoft dazu veranlasst, neue Umsatzquellen zu erschließen.

Auch der Xbox Game Pass ist ein wiederkehrendes Thema. „Microsoft scheint seinen Fokus auf Game Pass zu verlagern, was vielleicht aus der DNA des Unternehmens stammt“, erklärte Yoshida. Er verwies auf auch Microsofts Software-Geschäftsmodell, bei dem Produkte wie Office 365 auf verschiedenen Plattformen angeboten werden. Sein Fazit: „Sie hoffen wahrscheinlich, dass der Game Pass in Zukunft überall verfügbar sein wird.“

Die Integration des Game Pass in das PlayStation-Ökosystem klingt momentan allerdings schwer vorstellbar. Sony dürfte ein Abonnementmodell, das in Konkurrenz zu PlayStation Plus steht, nur in einer eingeschränkten Form akzeptieren – möglicherweise ähnlich wie EA Play, das lediglich eine Auswahl an Spielen bietet.

Yoshida sieht die Entwicklung letztlich positiv, vor allem für Inhaber einer PlayStation-Konsole: „Ich denke, es ist ein Gewinn für PlayStation-Besitzer. Sie werden auf Spiele zugreifen können, auf die sie bisher keinen Zugriff hatten.“

Diese Xbox-Spiele kommen auf die PS5

Microsofts Strategie zur Multiplattform-Veröffentlichung begann Anfang des vergangenen Jahres mit Spielen wie “Hi-Fi Rush”, „Pentiment“, “Sea of Thieves” und “Grounded”.

Weitere Spiele folgen in diesem Jahr, darunter:

Indiana Jones und der große Kreis (Frühjahr 2025)

Doom: The Dark Ages (15. Mai 2025)

Forza Horizon 5 (Frühjahr 2025)

Age of Mythology: Retold (4. März 2025)

Age of Empires 2: Definitive Edition (Frühjahr 2025)

Laut Insidern könnten in Zukunft noch große Microsoft-Franchises den Weg auf die PS5 finden. Dazu zählen das kommende „Fable“, der Reboot von „Perfect Dark“ und eine potenzielle „Gears of War“-Sammlung.

Und auch das war wohl längst nicht alles:

Langfristig könnte Microsofts Strategie den Konsolenmarkt weiter öffnen und Plattformgrenzen weiter verwischen. Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, betonte zuletzt, dass es keine roten Linien mehr für die Portierung von Xbox-Spielen gebe. Damit bleibt die Frage, ob oder wie Sony auf die zunehmende Verfügbarkeit von Xbox-Spielen auf der eigenen Plattform reagieren wird.

