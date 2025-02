Black Ops 6 & Warzone: „Cash cow-abunga“ – Kritik an der Preisgestaltung der Turtles-Inhalte

Mit der Season 2 Reloaded halten die "Teenage Mutant Ninja Turtles" Einzug in die beiden Shooter "Call of Duty: Black Ops 6" beziehungsweise "Call of Duty: Warzone". Für lautstarke Kritik seitens der Community sorgte die Preisgestaltung der neuen Inhalte.

Am gestrigen Mittwoch stellten Activision und die Entwickler von Treyarch die neuen Inhalte vor, die mit der Season 2 Reloaded den Weg in „Call of Duty: Black Ops 6“ beziehungsweise „Warzone“ finden.

Darunter ein Crossover zu den „Teenage Mutant Ninja Turtles“, der schnell zu Kritik führen sollte. So sorgt die Tatsache, dass jede der vier wehrhaften Schildkröten in Form eines separaten DLCs angeboten wird, dafür, dass Fans der Ninja-Schildkröten tief in die Tasche greifen müssen, wenn sie sich alle vier sichern möchten.

Rechnen wir die Kosten für alle Inhalte des „Teenage Mutant Ninja Turtles“-Crossovers zusammen, sind wir nämlich bei einem Preis von knapp 90 Euro.

Wie setzt sich der Preis zusammen?

In der Vergangenheit platzierte Activision die Premium-Bundles, die Skins und ähnliche Inhalte enthielten, zum Preis von jeweils 2.400 „Call of Duty“-Punkten im Ingame-Store der Shooter. Somit wären wir alleine bei den vier Turtles bei einem Preis von 9.600 Punkten.

Hinzukommt der Event-Pass zum neuen Crossover, der weitere Inhalte wie einen Splinter-Skin enthält. Der Event-Pass kostet 1.100 Punkte, womit sich die Anschaffungskosten für alle Inhalte des Crossovers unter dem Strich auf 10.700 Punkte belaufen.

Die einfachste Möglichkeit, die 10.700 Punkte im PlayStation Store zu erwerben, bestehen aus einem Kauf des 9.500 Punkte-Pakets (74,99 Euro) sowie jeweils einem Paket mit 1.100 Punkten (9,99 Euro) und 200 Punkten (1,99 Euro). Daraus resultiert ein Gesamtpreis von 87 Euro.

Es dürfte nur die wenigsten überraschen, dass die Preisgestaltung des Crossovers schnell für Kritik sorgte. Schließlich wären die Inhalte des Crossovers zusammengerechnet teurer als „Call of Duty: Black Ops 6“ an sich.

Spieler werfen Activision Gier vor

Ein Nutzer nimmt beispielsweise kein Blatt vor den Mund und wirft Activision offen zur Schau gestellte Gier vor. „Activision beschönigt beiläufig die Tatsache, dass man mehr als 80 US-Dollar zahlen muss, wenn man die vier Turtles möchte. Plus weitere zehn US-Dollar, wenn man die TMNT-Event-Pass-Belohnungen haben möchte“, so der Spieler. „Die pure Gier in Call of Duty schlägt erneut zu… verabscheuungswürdig!“

Ein anderer bezeichnete den Crossover als unpassend, da die Turtles niemals Schusswaffen nutzen würden: „Die Turtles benutzen keine Schusswaffen. Ihre Finger würden nicht einmal … ich hasse das hier.“

Ein weiterer Nutzer bediente sich der Sprache Kultschildkröten, um seinen Unmut über die Preise zusammenzufassen: „Cash cow-abunga!“

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass DLCs zu „Teenage Mutant Ninja Turtles“ mit ihren Preisen für Kritik sorgen. 2023 erschienen Inhalte auf Basis der Turtles für den Fighting-Titel „Street Fighter 6“. Hier waren Fans, die sich alle Inhalte wie die Skins und kosmetischen Extras sichern wollten, fast 100 Euro los.

„Call of Duty: Black Ops 6“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Black Ops 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren