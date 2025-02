Doom The Dark Ages: Altersfreigabe liefert Details zum brutalen und blutigen Gameplay

Doom The Dark Ages:

Das kommende „Doom The Dark Ages" hat in einer ersten Altersfreigabe eine Freigabe ab 18 Jahren erhalten. Ausschlaggebend waren die expliziten Darstellungen von Gewalt, Verstümmelung und schweren Verletzungen.

Die “Doom”-Reihe ist seit jeher für ihre brutalen Kämpfe bekannt. Mit „Doom The Dark Ages“ führt Entwickler id Software diesen Stil fort und kombiniert ihn mit einem mittelalterlichen Setting. Als Prequel zu „Doom“ erzählt der Titel die Vorgeschichte des Doom Slayers, der sich in einer von Dämonen belagerten Welt durch blutige Schlachten kämpft.

Die Infocomm Media Development Authority (IMDA) aus Singapur hat „Doom The Dark Ages“ die Altersfreigabe M18 erteilt. In der Begründung wird explizit auf die gewalthaltigen Inhalte verwiesen, die für die Serie typisch sind.

Brutale Kämpfe und explizite Gewaltdarstellungen

Laut IMDA-Beschreibung bietet das Spiel „häufige Darstellungen von Gewalt und Blut“. Feinde können mit Waffen wie der „Schildsäge“ – einer Kombination aus Schild und Kettensäge – zerlegt werden.

Darüber hinaus sind „Gory Kills“ möglich, bei denen Gegner in zwei Hälften gespalten, zerstückelt oder ausgeweidet werden. Treffer erzeugen Blutspritzer, die Waffen, das Visier und die Umgebung bedecken. „Doom The Dark Ages“ zeigt laut Prüfbeschreibung außerdem verstümmelte Leichen und verstreute Körperteile, die sich in höllischen Umgebungen wiederfinden.

Die wichtigsten Details aus der Prüfbeschreibung zu „Doom The Dark Ages“ in der Übersicht:

Häufige Gewaltdarstellungen und blutige Szenen im Spiel

Blut spritzt, wenn Feinde getroffen werden

Gegner können in einer Explosion aus Blut und Körperteilen zerplatzen

Blutflecken bleiben auf Oberflächen wie Boden, Waffen und Visier zurück

„Benommener“ Zustand bei ausreichendem Schaden möglich – mit der Gelegenheit, „Gory Kills“ auszuführen (Zerteilen, Zerstückeln, Ausweiden von Feinden)

Begegnungen mit Leichen und verstreuten Körperteilen während der Erkundung

Höllische Umgebung mit verstörenden visuellen Elementen

Eine feindliche Figur kann in einer Sequenz nackt erscheinen, was aber nur für das Gesäß gilt.

Die gewählte Altersfreigabe erlaubt in einem Spiel laut IMDA „Darstellungen realistischer Gewalt, wie das Töten, Verstümmeln oder Verursachen anderer schwerer Verletzungen humanoider Charaktere“, womit sie den genannten Inhalten gerecht wird.

Doom: The Dark Ages für PS5 Jetzt bei Amazon bestellen: Preis: 79,99 €*

„Doom The Dark Ages“ verbindet mittelalterliche Elemente mit der klassischen „Doom“-Formel. Spieler können Feinde betäuben, um brutale Finishing-Moves auszulösen. Neben Schwertern und Schilden stehen Raketenwerfer und andere Schusswaffen zur Verfügung.

Das Spiel, entwickelt von id Software und veröffentlicht von Bethesda Softworks, erweitert den Hintergrund des “Doom”-Universums und legt mehr Fokus auf die Geschichte des Doom Slayers. Zwischensequenzen sollen die Ursprünge des Protagonisten weiter vertiefen.

Weitere Meldungen zu Doom The Dark Ages:

„DOOM The Dark Ages“ erscheint am 15. Mai 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Hierzulande dürfen sich Käufer ebenfalls auf ein “Ab 18”-Logo einstellen.

Weitere Meldungen zu DOOM: The Dark Ages.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren