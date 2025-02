God of War, Horizon & Spider-Man: „Als würde man Geld drucken“ – Yoshida zu Sonys PC-Offensive

God of War, Horizon & Spider-Man:

In den letzten Monaten veröffentlichten die PlayStation Studios weitere ihrer Titel für den PC. In einem Interview sprach Shuhei Yoshida über die PC-Offensive von Sony und verriet, warum diese seiner Meinung nach nur Vorteile bringt.

In den letzten Monaten portierten die PlayStation Studios weitere ihrer Titel auf den PC. Darunter die Remaster zu „Horizon: Zero Dawn“ und „The Last of Us: Part 2“ oder „Marvel’s Spider-Man 2“.

Im Interview mit dem Sacred Symbol-Podcast wies Shuhei Yoshida darauf hin, dass er die PC-Offensive der PlayStation Studios ursprünglich schon früher starten wollte. Zu der Zeit, als Yoshida die PlayStation Studios leitete, verfolgte Sony allerdings noch ein anderes Geschäftsmodell und setzte auf exklusive Titel für die eigenen Konsolen.

In der Zwischenzeit habe Sony jedoch das Potenzial des PC-Markts erkannt und realisiert, dass PC-Versionen der Produktionen der PlayStation Studios im Prinzip nur Vorteile mit sich bringen.

Neue Zielgruppen und mögliche PlayStation-Käufer

Zu den wichtigsten Punkten, die für eine Veröffentlichung von Spielen auf dem PC sprechen, gehören die neuen Zielgruppen, die Sony laut Yoshida erschließen kann. Im besten Fall gelingt es Sony, die Spieler für eine bestimmte Reihe zu begeistern und so dafür zu sorgen, dass sich die Nutzer eine PS5 oder eine zukünftige PlayStation-Konsole zulegen.

Yoshida: „Die Veröffentlichungen auf dem PC bewirken viele Dinge. Sie erreichen ein neues Publikum, das keine Konsolen besitzt. Vor allem in Regionen, in denen Konsolen nicht so populär sind.“

„Die Idee ist, dass diese Leute Fans einer bestimmten Franchise werden und wenn ein neues Spiel dieser Serie herauskommt, können sie davon überzeugt werden, eine PlayStation zu kaufen“, führte Yoshida aus. Ein weiterer Faktor, der berücksichtigt werden muss, sind die Entwicklungskosten einer PC-Umsetzung, die deutlich geringer ausfallen als die entsprechende Neuentwicklung für die PS5.

Yoshida weiter: „Außerdem bringt es zusätzliche Einnahmen, da die Portierung auf den PC viel günstiger ist als die Erstellung eines Originaltitels. Es ist also fast so, als würde man Geld drucken. Und das hilft uns, jetzt, wo die Kosten für Spiele gestiegen sind, in neue Titel zu investieren.“

Konsolen auf manchen Märkten kaum vorhanden

Im weiteren Verlauf des Interviews sprach Yoshida zudem große Märkte wie China an. Dort gebe es beispielsweise einen riesigen PC-Markt, während Konsolen im Prinzip kaum eine Rolle spielen.

Daher ergebe es strategisch keinen Sinn, sich dem PC-Markt zu verschließen und die Spiele der PlayStation Studios lediglich für die PS5 oder kommende Konsolen zu veröffentlichen.

„China ist ein riesiger Markt für PC-Spiele. Und China verfügt über einen wachsenden, aber sehr kleinen Konsolenmarkt“, betonte Yoshida.

„Um das Publikum in Ländern wie China zu erreichen, ist die Veröffentlichung auf dem PC von entscheidender Bedeutung. Ich glaube also, dass die PC-Versionen wirklich ein neues Publikum erreichen.“

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren