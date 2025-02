Helldivers 2: Nächstes Crossover in Arbeit – Leak deutet auf überraschende Zusammenarbeit hin

Im Dezember des vergangenen Jahres startete in „Helldivers 2“ das erste Crossover-Event. Dafür kooperierte der erfolgreiche Multiplayer-Shooter mit „Killzone“, sodass eine Reihe exklusiver Gegenstände, die durch das bekannte PlayStation-Franchise inspiriert wurden, ihren Weg ins Spiel fanden.

Und nun scheint Arrowhead Games bereits das jetzt nächste Crossover-Event für „Helldivers 2“ vorzubereiten, wie ein Mitarbeiter des Entwicklerstudios bestätigt hat. Zudem lieferte ein Leak einen ersten Hinweis auf den möglichen Partner für die kommende Kollaboration.

Nächstes Crossover-Event mit Warhammer 40K?

Dass man schon am nächsten Crossover-Event arbeitet, hat jetzt der Entwickler Sephez auf dem offiziellen Discord-Kanal von „Helldivers 2“ bestätigt (via Videogamer), nachdem ein Nutzer gefragt hatte, „ob zukünftige Crossover-Events geplant sind“. Darauf antwortete der Mitarbeiter von Arrowhead: „Wir befinden uns in der Anfangsphase von etwas Neuem.“ Abgesehen von der Tatsache, dass man sich in einem „sehr frühen“ Entwicklungsstadium befindet, wurden aber keine weiteren Details genannt.

Allerdings könnte das Crossover womöglich in Zusammenarbeit mit der „Warhammer 40K“-Marke entstehen. So gab Arrowhead-CEO Shams Jorjani Ende Januar bekannt, dass Entwickler Games Workshop gerne eine Kooperation mit „Helldivers 2“ eingehen würde. Ein weiteres Indiz lieferte zudem der Leaker IronS1ghts, der in einem X-Beitrag die Silhouette einer Nahkampfwaffe zeigte, die an das ikonische Kettenschwert aus der „Warhammer 40K“-Reihe erinnert.

Arrowhead lehnte bereits mehrere Crossover-Partner ab

Neben „Warhammer 40K“ gibt es jedoch noch weitere Kandidaten, die für ein Crossover-Event in „Helldivers 2“ infrage kommen würden. So haben auch schon die Entwickler von „Deep Rock Galactic“ eine Zusammenarbeit angedeutet. Außerdem gab es bereits Gerüchte um ein Crossover mit „Crysis“, während die beiden Arrowhead-Chefs Jorjani und Johan Pilestedt „Alien“ als Wunschpartner nannten.

In der Vergangenheit haben die Macher von „Helldivers 2“ aber auch schon mehrere potenzielle Crossover abgelehnt. Dazu gehören beispielsweise „Star Wars“ und „Destiny 2“. So hatten die Entwickler bereits betont, dass man es mit den Kooperationen nicht übertreiben möchte und man vor allem darauf achte, dass die Events auch zur Ästhetik des eigenen Spiels passen würden.

