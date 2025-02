Lies of P: Fans des Soulslikes sollten sich den 24. Februar vormerken

In der letzten Woche wurde für „Lies of P“ der erste Story-DLC namens „Overture“ angekündigt. Nun sollten sich die Fans den 24. Februar im Kalender markieren. An diesem Tag wird nämlich ein neuer Trailer zur kommenden Erweiterung präsentiert werden.

Vergangene Woche hielt Sony die neueste Ausgabe der State of Play ab, auf der unter anderem auch „Lies of P“ vertreten war. Dabei wurde mit „Overture“ ein erster Story-DLC für das erfolgreiche Soulslike der südkoreanischen Entwickler von Studio Neowiz mit einem ersten Trailer inklusive Release-Zeitraum angekündigt.

Und Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden, bis es erneut etwas Handfestes zur kommenden Erweiterung für „Lies of P“ geben wird. So sollten sich interessierte Spieler schon einmal Montag, den 24. Februar 2025, rot im Kalender anstreichen.

Neuer Trailer zur Erweiterung angekündigt

Am Montag wird Microsoft nämlich um 19 Uhr unserer Zeit seinen nächsten ID@Xbox-Showcase veranstalten. Nach der letzten Developer Direct im Januar, stehen dieses Mal die Indie-Titel zahlreicher unabhängiger Entwickler im Fokus – darunter auch „Lies of P“. Zudem wird die Präsentation auch das diesjährige IGN-Fanfest einläuten und so war es IGN selbst, die in einem X-Beitrag einen neuen Trailer zum „Lies of P“-DLC „Overture“ mit einem kurzen Teaser ankündigten.

Geteilt wurde der Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst im Anschluss auch vom offiziellen „Lies of P“-Account, mit dem Hinweis, den ID@Xbox-Stream nicht zu verpassen. Abseits des Soulslikes von Neowiz können sich Zuschauer des Events zudem über weitere Neuankündigungen und Updates zu bereits bekannten Indie-Spielen freuen. So wird unter anderem auch Entwickler Don’t Nod vertreten sein, sodass mit Neuigkeiten zu „Lost Records: Bloom and Rage“ zu rechnen ist.

Overture-DLC soll im Sommer 2025 erscheinen

Der „Overture“-DLC für „Lies of P“ soll im Sommer 2025 erscheinen. Ob ein konkreter Release-Termin auf dem ID@Xbox-Showcase bekannt gegeben wird, bleibt abzuwarten. In jedem Fall können sich die Spieler auf ein Prequel freuen, das eine Geschichte erzählen wird, die vor den Ereignissen des Hauptspiels angesiedelt sein wird. Dafür geht es ein weiteres Mal in die bekannte Stadt Krat, dieses Mal jedoch während einer verschneiten Winterzeit.

Außerdem haben die Entwickler bereits versprochen, dass die Erweiterung das Spiel um einige Features und Inhalte ergänzen wird, die es nicht mehr rechtzeitig ins Hauptspiel geschafft haben. Kommende Details sollen in nächster Zeit bekannt gegeben werden. Im Enthüllungs-Trailer waren jedoch beispielsweise auch schon neue Waffen zu sehen, darunter auch ein Bogen.

