Monster Hunter Wilds: Eine Geschichte mit Tiefe – Entwickler planen den nächsten großen Schritt

In diversen Interviews wies Game Director Yuya Tokuda zuletzt darauf hin, dass sein Team mit „Monster Hunter Wilds“ in mehreren Bereichen neue Wege gehen möchte.

Beispielsweise soll sich der neueste Ableger der „Monster Hunter“-Reihe nun noch mehr nach einem Rollenspiel anfühlen. Ein weiterer Aspekt, der in „Wilds“ spürbar ausgebaut wird, ist die Geschichte der Monsterhatz. So verspricht Tokuda eine Story mit Tiefe, die sich um die Beziehung zwischen den Jägern und der Natur beziehungsweise der Spielwelt dreht.

Laut Tokuda sollt ihr die Welt nämlich nicht nur durch die Jagden beziehungsweise das Gameplay an sich näher kennenlernen. „Wir haben noch viele weitere Dinge geplant, die zum Konzept von Monster Hunter Wilds passen“, meint der Game Director. „Wir sind zuversichtlich, dass dieses Spiel das erreichen konnte, was wir damit zum Ausdruck bringen wollten.“

Spieler können die Geschichte auch überspringen

Im weiteren Verlauf des Interviews wies Tokuda darauf hin, dass es in „Monster Hunter Wilds“ möglich ist, die Geschichte beziehungsweise die entsprechenden Zwischensequenzen zu überspringen. Allerdings legt euch der Game Director den Rat ans Herz, euch auf die Handlung einzulassen.

„Es gibt vielleicht Spieler, die das alles lieber überspringen und einfach weiter das nächste Monster jagen. Das ist ebenfalls möglich“, ergänzte Tokuda. „Die Menge des im Spiel verfügbaren Textes hat keinen Einfluss auf die Anzahl der verfügbaren Monster, sodass wir alle zufriedenstellen können.“

Wer die Story überspringt, verpasst laut dem Game Director aber spannende Geschichten rund um die Welt von „Monster Hunter Wilds“ und neue Charaktere wie Nata. „In dieser Welt leben verschiedene Menschen, wie Nata, dessen Heimatstadt von einem Monster zerstört wurde, und Olivia, die das korrigieren will“, so Tokuda weiter.

„Es leben viele Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven zusammen. Und wir wollten auch veranschaulichen, wie sich der Jäger in einer solchen Welt fühlen würde. Was würdet ihr fühlen? Wie würdet ihr denken? Jeder ist anders. Deshalb haben wir beschlossen, Monster Hunter Wilds um solche Elemente zu erweitern“, heißt es zur Geschichte weiter.

Capcom möchte auch Neueinsteiger begeistern

Ein weiterer Punkt, den der Game Director zuletzt in Interviews ansprach, ist die Einsteigerfreundlichkeit von „Monster Hunter Wilds“. So möchten die Entwickler neue Spieler an die Hand nehmen und sie bei ihrem Einstieg in die Welt von „Monster Hunter Wilds“ unterstützen.

Weitere Details und offizielle Aussagen zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Monster Hunter Wilds“ erscheint am 28. Februar 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. In den Monaten nach dem Release dürfen sich die Spieler auf weitere Inhalte freuen. Darunter das beliebte Monster Mizutsune.

