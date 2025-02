Nike Air Max 1: Neue Sneaker mit Anspielungen auf Donkey Kong

Nike steht offenbar vor der Ankündigung einer neuen Version des Sneaker-Modells Air Max 1, die deutliche Anleihen an „Donkey Kong Country“ erkennen lässt. Offizielle Bilder zeigen Designelemente, die an das klassische Videospiel erinnern.

Nike setzt die Low-Poly-Sneaker-Reihe fort und stellt offenbar in Kürze eine neue Variante des Sneaker-Modells Air Max 1 vor. Während die vorherige Version in Zusammenarbeit mit Streamer Kai Cenat entstand, scheint das aktuelle Modell von einem der bekanntesten Videospiele der 1990er inspiriert zu sein. Eine offizielle Bestätigung für eine Kooperation zwischen Nike und Nintendo gibt es allerdings nicht.

Die neue Sneaker-Edition weist mehrere Details auf, die an „Donkey Kong Country“ – einst für das Super Nintendo Entertainment System veröffentlicht – erinnern. Auffällig ist die Farbgebung: Die Kombination aus Braun, Creme, Rot und Gelb spiegelt die typischen Farben des Spiels wider. Die braunen Wildlederbereiche des Schuhs weisen eine raue Textur auf, die an das Fell des ikonischen Affen erinnert.

Design mit eindeutigen Anspielungen

Die Sohlen der Air Max 1 sind in Bananengelb gehalten, während die Innensohle eine besondere Hommage an das Videospiel darstellt. Die Innensohlen der neuen Sneaker sind mit verpixeltem Schlamm und Dreck, Goldmünzen im DK-Stil und sogar einer zerdrückten Banane in niedriger Auflösung versehen, berichtet die Publikation Sneaker News, die auf Bilder der Schuhe stieß.

Dass die Münzen nicht mit „DK“, sondern mit „DS“ markiert sind, ist eine Anspielung auf Nikes „Dot Swoosh“-Initiative.

Ebenfalls auffällig ist das weitere Design, das den Bezug zur Ästhetik früher Videospiele unterstreicht. Das Nike-Swoosh-Logo erscheint in University Red mit eckigen Rändern, um den Low-Poly-Look zu verstärken. Auf der Zunge befindet sich ein Logo in niedriger Auflösung, das eine weitere Anspielung auf die Grafik damaliger Spielgenerationen darstellt.

Keine offizielle Nintendo-Kollaboration

Trotz der zahlreichen Hinweise auf „Donkey Kong Country“ gibt es keinen offiziellen Hinweis auf eine Zusammenarbeit zwischen Nike und Nintendo. Weder das Nintendo-Logo noch der Name Donkey Kong tauchen auf den Sneakern auf.

Das könnte den Schluss zulassen, dass es sich um ein inoffizielles Crossover handelt, mit dem Nintendo nichts oder recht wenig zu tun hat. Letztlich bleibt aber unklar, ob das Design mit Nintendos Zustimmung entstanden ist oder ob es sich lediglich um eine kreative Hommage handelt.

Weitere Meldungen auf PLAY3.DE:

Eine offizielle Veröffentlichung der neuen Air Max 1 steht noch aus. Berichten zufolge wird mit einer Markteinführung im Frühling oder Sommer 2025 gerechnet. Der offizielle Name der Sneaker lautet „Big Head Origins“, sofern ihr Ausschau halten wollt. Der Preis dürfte bei etwa 150 US-Dollar liegen.

Weitere Meldungen zu Donkey Kong.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren