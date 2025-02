PS5 (Pro)-Firmware: Update in der Betaphase verfügbar – Liste mit Neuerungen

Sony hat mit der Verteilung einer neuen PS5-Beta-Firmware begonnen. Das Update wird nicht allen Nutzern bereitgestellt, sondern nur einer ausgewählten Gruppe, die per E-Mail von Sony eingeladen wurde. Diese Tester erhalten einen Code, den sie mit bis zu vier weiteren Personen teilen können.

Optimierte Aktivitätsanzeige und Unicode 16.0-Emojis

Die Beta-Version des PS5-Software-Systems bringt einige Anpassungen mit sich, wie ein im Netz veröffentlichter Vorab-Changelog verrät.

Eine der Änderungen betrifft die Darstellung von Aktivitäten. Details werden nun direkt auf den Aktivitätskarten angezeigt, während potenzielle Spoiler weiterhin verborgen bleiben. Diese Optimierung soll offenbar die Übersichtlichkeit verbessern und PS5-Spielern schnellere Informationen zu ihren laufenden oder abgeschlossenen Aktivitäten bieten.

Zusätzlich unterstützt die PS5 nach dem Update Unicode 16.0-Emojis. Nutzer können diese in Nachrichten verwenden, wodurch die Kommunikation innerhalb des PlayStation-Netzwerks erweitert wird.

Mit der neuen PS5-Firmware passt Sony die Standardeinstellungen der Kindersicherung an. Wird die Einschränkungsstufe auf „Teen oder älter“ gesetzt, sind Kommunikation und benutzergenerierte Inhalte standardmäßig auf „Eingeschränkt“ gestellt. Bestehende Konfigurationen bleiben unverändert.

Neben diesen Änderungen wurden allgemeine Verbesserungen an der Leistung und Stabilität der Systemsoftware vorgenommen. Zudem wurde die Benutzerführung in bestimmten Bereichen optimiert.

Wann kommen neue PS5-Features?

Größere Aktualisierungen lassen schon eine Weile auf sich warten: In einem früheren PS5-Firmware-Update (24.06-10.00.00) hatte Sony etwa mit der Einführung des „Willkommen-Hub“ begonnen. Dieses Feature wurde zunächst in den USA veröffentlicht und ist mittlerweile auch in Europa verfügbar.

Der „Willkommen-Hub“ ermöglicht es Nutzern, den PS5-Home-Bildschirm mit Widgets individuell anzupassen. Spieler können beispielsweise den Speicherstatus der Konsole, den Akkustand ihrer Controller oder die Online-Statusanzeige ihrer Freunde einsehen. Auch Trophäen und andere nützliche Informationen lassen sich darüber verwalten.

Das aktuelle PS5-Beta-Update konzentriert sich wiederum eher auf kleinere Optimierungen, ohne größere neue Funktionen einzuführen. Tester sollten beachten, dass es sich um eine Vorabversion handelt, die Fehler enthalten kann und sich bis zum finalen Release noch verändern könnte.

