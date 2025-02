PS5 Pro: In diesem Spiel bekommt ihr sie gratis

Auf der Suche nach einer kostenlosen PS5 Pro? Ab sofort besteht die Möglichkeit, sich Sonys Power-Konsole in „Astro’s Playrom“ zu schnappen - wenn auch nur in digitaler Form.

Eine PS5 Pro als Geschenk klingt ziemlich verlockend, doch selbstverständlich handelt es sich in diesem Fall nur um eine digitale Version der Mid-Gen-Konsole, die von Sony im November des vergangenen Jahres für 799 Euro in den Handel gebracht wurde. Diese könnt ihr aber ab sofort in „Astro’s Playroom“ abstauben.

Zuletzt wurde „Astro’s Playroom“ im Vorfeld der Veröffentlichung von „Astro Bot“ aktualisiert, um mit neuen Inhalten auf den Release des Jump & Runs einzustimmen. Doch nun haben Sony und Team Asobi dem kostenlosen Hüpfspiel, das bereits auf jeder PS5-Konsole vorab installiert ist, still und heimlich ein neues Update spendiert – und damit auch die PS5 Pro hinzugefügt.

Aufmerksam geworden auf das neue Update für „Astro’s Playroom“ ist der Nutzer Radec, der seinen Fund sogleich in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) teilte. Stutzig wurde er, als der Plattformer plötzlich mit einem neuen Cover-Art in der Liste seiner installierten Spiele angezeigt wurde. Und auch beim Startvorgang wurde ein neues Hintergrundbild angezeigt.

Im Spiel stellte er dann fest, dass die Gacha-Machine um drei neue Gegenstände erweitert wurde – darunter auch die PS5 Pro. Durch den Einsatz von ein paar Goldmünzen lässt sich die Konsole aus dem Automaten ziehen und im Anschluss im Labo-Bereich des Spiels begutachten, wo sie direkt neben der herkömmlichen PS5 zu finden ist. Ob das neue Update für „Astro’s Playroom“ noch weitere Änderungen oder Verbesserungen vorgenommen hat, ist nicht bekannt.

Neue Level für Astro Bot

Nicht zu vergessen ist aber auch „Astro Bot“, das am heutigen Donnerstag mit dem zweiten von fünf neuen Levels erweitert wurde, die erst kürzlich von Entwickler Team Asobi angekündigt wurden. Nachdem letzte Woche bereits der Abschnitt „Ticktack-Shock“ veröffentlicht wurde, folgte heute das Level „Schubkraft oder Pleite“ – selbstverständlich auch mit einem neuen Spezial-Bot, der gefunden werden will.

Die drei weiteren Level werden noch bis zum 13. März erscheinen und in einem wöchentlichen Rhythmus jeweils am Donnerstag in das Spiel integriert werden. Dabei stehen die neuen Abschnitte, die im Vergleich zum letzten Winterwunderland-Update eine kleine Herausforderung darstellen sollen, für alle Spieler kostenlos zur Verfügung.

Und wo wir schon beim Thema PS5 Pro sind: Seit dem letzten Update 1.012 nutzt „Astro Bot“ auf der neuen Konsole die PSSR-Technologie. Dadurch fällt die Bildqualität des Jump & Runs auf der PS5 Pro ab sofort noch besser aus, während auch das Aliasing optimiert wurde.

