Street Fighter: Kinofilm zum Capcom-Kultspiel macht einen gewaltigen Schritt nach vorn

Bereits seit 2023 befindet sich eine Leinwand-Adaption von „Street Fighter“ in der Mache, doch zuletzt ist das verantwortliche Regie-Duo abgesprungen. Doch nun geht es mit dem Live-Action-Film zu Capcoms erfolgreicher Prügelspiel-Reihe weiter: Ein neuer Filmemacher konnte verpflichtet werden.

Capcoms erfolgreiches „Street Fighter“-Franchise brachte bereits zwei Real-Verfilmungen hervor. Das erste Werk wurde bereits 1994 veröffentlicht und bot unter anderem Schauspieler Jean-Claude Van Damme als Colonel Guile und Kylie Minogue als Cammy. 2009 folgte zudem „Street Fighter: The Legend of Chun-Li“. Allerdings konnten beide Filme nicht wirklich überzeugen.

Nun wagt Legendary Entertainment gemeinsam mit Sony Pictures und Entwickler Capcom einen neuen Anlauf und möchte einen weiteren Live-Action-Film zu „Street Fighter“ auf die Leinwände bringen. Offiziell angekündigt wurde das Projekt bereits im April 2023. Und jetzt konnte ein wichtiger Schritt gemacht werden, nachdem ein neuer Regisseur für die Adapation verpflichtet wurde.

Street-Fighter-Film hat einen neuen Regisseur

Ursprünglich sollte das als „RackaRacka“ bekannte Duo, bestehend aus den beiden Filmemachern Danny und Michael Pilippou, die Regie für den „Street Fighter“-Film übernehmen. Doch im letzten Jahr gaben die beiden Männer, die sich unter anderem für den Horrorfilm „Talk to Me“ verantwortlich zeichneten, ihren Ausstieg bekannt. Informationen zufolge soll unter anderem ihr überfüllter Terminkalender einer der Gründe sein.

Doch wie das Magazin Deadline in Erfahrung gebracht hat, konnte mit Kitao Sakurai ein neuer Regisseur für die Kino-Umsetzung von „Street Fighter“ gefunden werden. Der in Japan geborene und in Amerika aufgewachsene Sakurai, der auch schon als Schauspieler im Filmklassiker „Dogma“ zu sehen war, führte zuletzt die Regie für die Netflix-Komödie „Bad Trip“, die im März 2021 veröffentlicht wurde.

Kinostart für März 2026 geplant

„Street Fighter“ soll 2026 in die Kinos kommen und auch ein konkreter Termin für die Verfilmung steht bereits fest. Wie Sony Pictures entschieden hat, soll es am 20. März 2026 so weit sein. Nachdem nun ein neuer Regisseur gefunden werden konnten, dürften aufgrund des angestrebten Starttermins auch bald die Dreharbeiten beginnen. Wer sich für das Drehbuch verantwortlich zeichnen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Somit liegen bislang auch noch keinerlei Informationen zur Handlung des „Street Fighter“-Films vor. Auch Details zur Besetzung lassen aktuell noch auf sich warten. Abseits der geplanten Kino-Adaption befindet sich außerdem auch noch eine neue Real-Film-Serie zu „Street Fighter“ in Arbeit, die auf dem zweiten Teil von Capcoms Kampfspiel-Reihe basieren soll. Die Produktion übernehmen Entertainment One und die Macher der Serie „Street Fighter: Assassin’s Fist“.

