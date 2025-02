The Last of Us Season 2: Serien-Termin angekündigt – Joel, Ellie und Abby auf Charakter-Postern

The Last of Us Season 2:

Die zweite Season von „The Last of Us" hat einen Termin. Sie umfasst sieben Episoden und adaptiert einen Teil der Geschichte aus „The Last of Us Part 2“. Erste Charakterposter gewähren einen Blick auf die Hauptfiguren.

Nach monatelangen Spekulationen ist nun offiziell: Die zweite Staffel von „The Last of Us“ wird in wenigen Monaten ihre Premiere feiern. Die Weitererzählung der erfolgreichen Videospiel-Adaption von HBO setzt die Geschichte um Joel und Ellie fort und bringt sowohl bekannte als auch neue Charaktere auf den Bildschirm.

Der Termin wurde von HBO und der Streaming-Plattform Max bestätigt, begleitet von der Veröffentlichung neuer Charakterposter. Diese zeigen Pedro Pascal als Joel, Bella Ramsey als Ellie sowie Kaitlyn Dever als Abby, eine zentrale Figur der kommenden Staffel.

Handlung und weitere Charaktere

Die am 13. April 2025 startende zweite Season von “The Last of Us” setzt fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel an. Joel und Ellie leben mit Joels Bruder Tommy in einer Kommune in Montana. Die Geschichte basiert auf „The Last of Us Part 2“ und konzentriert sich auf die komplexen Dynamiken zwischen den Figuren sowie die weitreichenden Konsequenzen vergangener Entscheidungen.

Neben Pedro Pascal und Bella Ramsey kehren Gabriel Luna als Tommy und Rutina Wesley als Maria zurück. Neu im Cast sind unter anderem Kaitlyn Dever als Abby, Isabela Merced als Dina, Young Mazino als Jesse und Spencer Lord als Owen. Jeffrey Wright übernimmt erneut seine Rolle als Isaac, eine Figur, die bereits im Videospiel eine Schlüsselrolle spielte.

HBO hat bestätigt, dass Staffel 2 insgesamt sieben Episoden umfassen wird. Sie adaptieren nur einen Teil von „The Last of Us Part 2“. Das heißt, dass die Handlung des Spiels über mehrere Staffeln hinweg erzählt wird, was wir im Grunde seit Jahren wissen.

Offiziellen Aussagen zufolge plant HBO derzeit insgesamt vier Staffeln für die Serie:

Bereits die erste Staffel von „The Last of Us“ war ein großer Erfolg und erhielt mehrere Primetime Creative Arts Emmy Awards. Sie war zudem in der Kategorie „Beste Dramaserie“ sowie für herausragende Haupt- und Nebenrollen nominiert. Die zweite Staffel steht nun vor der Herausforderung, diesen Erfolg fortzusetzen und gleichzeitig die komplexen Themen und emotionalen Konflikte des zweiten Spiels aufzugreifen.

Charaktere von The Last of Us auf Season-2-Postern

Mit den veröffentlichten Charakterpostern zur zweiten Season von “The Last of Us” gibt HBO – nach zuvor veröffentlichten Trailern – visuelle Hinweise auf die neue Staffel. Die Motive zeigen die Hauptfiguren jeweils mit symbolischen Elementen aus dem Spiel.

Joel steht auf der kaputten Uhr, die ihm seine Tochter Sarah geschenkt hat, Ellie hält ihr ikonisches Springmesser und tritt auf eine Gitarre, die eine zentrale Rolle in ihrer Geschichte spielt. Abby ist mit einem Firefly-Anhänger zu sehen – ein Symbol, das ihre Verbindung zur Fraktion der Fireflies und ihren persönlichen Rachefeldzug unterstreicht.

Die zweite Staffel von „The Last of Us“ bleibt letztlich nah an der Vorlage, wird aber voraussichtlich einige narrative Anpassungen umfassen. Bereits in der ersten Staffel gab es eigens für die Serie geschaffene Figuren und ergänzende Hintergrundgeschichten, um das Universum weiter auszubauen.

Ob und wie die TV-Adaption die kontroversen Handlungselemente von „The Last of Us Part 2“ umsetzen wird, bleibt abzuwarten. Die neue Staffel startet am 13. April 2025 auf HBA und Max – dann wird sich zeigen, wie Fans und Kritiker auf die nächsten Kapitel der Geschichte reagieren.

