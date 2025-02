Age of Mythology Retold: PS5-Version des Xbox-Spiels vorbestellbar – Early Access bestätigt

Age of Mythology Retold:

Die PS5-Version von "Age of Mythology: Retold" erscheint im März 2025. Interessenten können den Xbox-Titel mittlerweile vorbestellen und für einen Aufpreis vom Early Access profitieren.

Microsoft setzt die Multiplattform-Strategie fort und bringt mit „Age of Mythology: Retold“ einen weiteren Xbox-Titel auf Sonys PS5. Das Spiel, das klassische Echtzeitstrategie mit mythologischen Elementen kombiniert, wurde ursprünglich 2002 veröffentlicht und später von Worlds Edge und Forgotten Empires für aktuelle Systeme modernisiert.

Premium Edition mit Early Access und Zusatzinhalten

Die PS5-Version von „Age of Mythology: Retold“ erscheint am 4. März 2025, Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Darauf weist PlayStation mit einem weiter unten eingebetteten Trailer hin.

Die Standard-Edition kostet 29,99 Euro, während die Premium Edition für 49,99 Euro erhältlich ist. Letztere gewährt Käufern bereits ab dem 27. Februar 2025 Early Access und enthält zusätzliche Inhalte, darunter das „Gods Pack: Freyr“, das „Legacy Deity Portraits Pack“ sowie die Erweiterung „Immortal Pillars“.

Die zuletzt genannte Erweiterung bereichert „Age of Mythology: Retold“ um das chinesische Pantheon. Zwölf neue Gottheiten, darunter Fuxi, Shennong und Nüwa, stehen zur Verfügung, jede mit einzigartigen Kräften und mythischen Einheiten.

„Immortal Pillars“ umfasst zudem eine Kampagne mit neun Missionen, in denen Spieler Kreaturen aus der chinesischen Mythologie wie Yazi, Zhuque und Taowu begegnen. Sieben neue Karten, inspiriert von realen Landschaften Chinas, erweitern das Spielerlebnis.

Nachfolgend sind beide Versionen von „Age of Mythology: Retold“ im PS Store verlinkt:

Echtzeitstrategie mit mythologischer Tiefe

„Age of Mythology: Retold“ baut auf den bekannten Spielmechaniken der „Age of Empires“-Reihe auf, erweitert sie jedoch um mythologische Aspekte. Spieler wählen zwischen vier Zivilisationen – Griechen, Ägypter, Nordmänner und Atlanter – und nutzen die göttlichen Kräfte ihrer Pantheons, um Feinde zu besiegen oder ihr Reich zu stärken. Neben strategischem Städtebau und Ressourcenmanagement stehen mythische Kreaturen und legendäre Helden im Mittelpunkt des Gameplays.

Das Spiel bietet verschiedene Modi, darunter „Arena of the Gods“, in dem Spieler 35 mythische Kämpfe bestreiten, sowie klassische Einzel- und Mehrspielermodi. Insgesamt umfasst die Kampagne 50 Missionen, die historische und mythologische Szenarien nachstellen. Crossplay wird plattformübergreifend unterstützt.

Interesse geweckt? Nachfolgend steht der Trailer zum Start der Vorbestellungen bereit:

Microsofts Multiplattform-Strategie setzt sich fort

„Age of Mythology: Retold“ ist Teil von Microsofts aktueller Strategie, Xbox-exklusive Spiele auf weitere Plattformen zu bringen. Der Konzern kündigte in den letzten Monaten mehrere Titel für die PS5 an, darunter „Forza Horizon 5“, „Doom: The Dark Ages“ und „Indiana Jones und der große Kreis“.

Weitere Spiele werden im folgenden Artikel behandelt:

Phil Spencer, Leiter der Gaming-Sparte bei Microsoft, erklärte, dass Xbox-Spiele künftig „zweifellos an mehr Orten auftauchen werden“. Auch CEO Satya Nadella bekräftigte diesen Kurs mit dem Ziel, Xbox-Spiele für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen.

