Black Panther: Charaktere, Kampfsystem und Spielwelt – Insider liefert Details zum Gameplay

Nach wie vor lassen offizielle Informationen zu "Black Panther" auf sich warten. Hier sprang in dieser Woche der bekannte Insider "The Ghost of Hope" in die Bresche, der weitere Details zur spielerischen Umsetzung des Action-Titels in Erfahrung gebracht haben möchte. Wir haben die wichtigsten Infos für euch zusammengefasst.

Im Sommer 2023 kündigten Marvel und der Publisher Electronic Arts an, dass sich neben „Iron Man“ noch ein weiteres Superhelden-Spektakel in Arbeit befindet.

Die Rede ist von „Black Panther“, das bei den Entwicklern von Cliffhanger Games entsteht. Zum Leidwesen der Fans hielten sich die Verantwortlichen mit konkreten Details zur spielerischen Umsetzung von „Black Panther“ bislang vornehm zurück. So wissen wir nur, dass wir uns auf einen narrativen Action-Titel einstellen dürfen, der für eine „authentische Black Panther-Erfahrung sorgen soll“.

Zum Abschluss der Woche erreichten uns unbestätigte Details zum Gameplay von „Black Panther“. Diese brachte der eigentlich auf „Call of Duty“ spezialisierte Insider und Leaker „The Ghost of Hope“ in Umlauf.

Spieler dürfen offenbar aus einzigartigen Charakteren wählen

Den Informationen von „The Ghost of Hope“ zufolge räumt uns das Team von Cliffhanger Games die Möglichkeit ein, in die Rolle verschiedener Charaktere zu schlüpfen, aus denen wir frei wählen dürfen. Darunter T’Challa, M’Baku, Azari, Shuri, Killmonger und weitere. Laut dem Insider verfügt jeder der Helden über individuelle Fähigkeiten und Waffen.

„Jeder Black Panther wird einzigartige Waffen, Rüstungen und Gadgets haben“, heißt es dazu. „Im Kampf können die Spieler authentische afrikanische Kampfkunst, gemischt mit übermenschlicher Stärke und Agilität sowie unterschiedliche Technologie erwarten.“

Eine wichtige Rolle wird laut „The Ghost of Hope“ die Erkundung der Welt spielen. In der Vergangenheit ließ eine Stellenausschreibung von Cliffhanger Games bereits vermuten, dass uns eine offene Spielwelt erwartet, in der sich die Geschichte von „Black Panther“ entfaltet.

Weiter führte „The Ghost of Hope“ aus, dass das kommende „Black Panther“-Spiel eine große Welt mit abwechslungsreichen Schauplätzen bietet, die von interessanten Charakteren und Kulturen bewohnt werden.

Charaktere, Kulturen und abwechslungsreiche Schauplätze

„Was die Erkundung angeht, wird das kommende Black Panther-Spiel Städte, Savannen und andere Orte umfassen, an denen Spieler verschiedene Kulturen erleben und mit neuen Charakteren interagieren“, meint der Insider.

Wie von vielen Spielern erwartet, sollen wir die Welt in der Third-Person-Perspektive erkunden, bei der wir den Charakteren über die Schulter schauen.

Und noch ein weiteres Gerücht bestätigte „The Ghost of Hope“. So soll es in der Tat möglich sein, mit eigenen Entscheidungen oder Taten Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte zu nehmen. Der Insider dazu: „Schließlich wird die Geschichte von Black Panther auf eure Entscheidungen und Aktionen reagieren und den Spielern im Gegenzug einzigartige Geschichten, Missionen und Dynamiken bieten.“

EA und Cliffhanger Games kommentierten die Angaben von „The Ghost of Hope“ nicht. Auch ist weiterhin offen, wann wir mit der offiziellen Enthüllung von „Black Panther“ rechnen dürfen.

Weitere Meldungen zu Black Panther.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren