Elden Ring: George R. R. Martin spricht über mögliche Fortsetzung und Verfilmung

„Elden Ring“ ist entstanden, weil FromSoftware-Mastermind Hidetaka Miyazaki gemeinsam mit dem bekannten Autor George R. R. Martin ein Videospiel erschaffen wollte. Letztendlich verfasste der Schriftsteller, dessen Fantasy-Saga „Das Lied von Eis und Feuer“ auch den Serien-Hit „Game of Thrones“ hervorbrachte, die Geschichte des gefeierten Action-Rollenspiels und erschuf auch dessen Welt.

Doch offenbar hätte Martin noch weitere Geschichten im neuen Universum von FromSoftware zu erzählen. So sprach er jetzt in einem aktuellen Interview über ein mögliches „Elden Ring 2“. Außerdem wurde auch eine Verfilmung von „Elden Ring“ thematisiert, zu der er bereits in der Vergangenheit ein paar seltsame Andeutungen gemacht hatte.

Elden-Ring-Film bereits im Gespräch

Martins jüngsten Aussagen zu folge, die er jetzt in einem Gespräch mit IGN äußerte, scheint ein „Elden Ring“-Film definitiv ein Thema zu sein. „Nun, ich kann nicht zu viel darüber sagen, aber es gibt Gespräche darüber, aus Elden Ring einen Film zu machen“, verriet der Autor. Allerdings scheint er selbst im Moment wohl keine Zeit zu finden, um selbst an diesem Projekt mitwirken zu können.

Er erklärte: „Wir werden sehen, ob [der Elden-Ring-Film] zustande kommt und in welchem Umfang ich daran beteiligt war, das weiß ich nicht“, sagte er. „Ich bin ein paar Jahre mit meinem neuesten Buch im Rückstand, was auch die Anzahl der Dinge, die ich tun kann, einschränkt.“ So schreibt Martin nach wie vor an seinem neuesten Werk „The Winds of Winter“, das den sechsten Teil der „Das Lied von Eis und Feuer“-Reihe darstellen wird.

Auch Miyazaki erklärte bereits in einem Interview mit The Guardian, dass er durchaus an einer Film-Adaption von „Elden Ring“ interessiert sei. Allerdings benötige er dafür einen „sehr starken Partner“. „Ich sehe keinen Grund, eine andere Interpretation oder Adaption von Elden Ring, beispielsweise als Film, abzulehnen“, so der Entwickler. „Aber ich glaube nicht, dass ich oder FromSoftware über das Wissen oder die Fähigkeit verfügen, etwas in einem anderen Medium zu produzieren.“

Martin hätte Material für Elden Ring 2

Und wie steht es um ein mögliches „Elden Ring 2“? Obwohl eine Fortsetzung von Entwickler FromSoftware bislang noch nicht angekündigt wurde, würde es laut Martin zumindest genügend Material geben. So wurde er von IGN gefragt, ob alles, was er für „Elden Ring“ geschrieben habe, bereits verwendet wurde oder es vielleicht für zukünftige Teile eine Rolle spielen könnte.

Darauf antwortete der Schriftsteller: „Ja, ich denke, besonders wenn man eine Welt aufbaut, gibt es immer mehr, als man tatsächlich auf dem Bildschirm sieht. Und das gilt für alle diese großen epischen Fantasien. Ich meine, wenn man sich Tolkien ansieht, findet man Hunderte von Seiten vergangener Geschichte, bevor man überhaupt zur Ära des Hobbits und Dutzenden von Königen und Kriegen und dergleichen kommt.“

Dementsprechend scheint Martin noch genügend Ideen für „Elden Ring 2“ in petto zu haben. Doch aktuell ist FromSoftware mit „Elden Ring: Nightreign“ beschäftigt. Das Koop-Spin-Off wird die Spieler ein weiteres Mal in die Zwischenlande entsenden – dieses Mal jedoch mit einem Fokus auf schnellere Mehrspieler-Gefechte. Der Release wird am 30. Mai 2025 für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC erfolgen.

