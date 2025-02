Exodus: Es ist Geduld gefragt – Releasezeitraum des von Mass Effect inspirierten RPGs bestätigt

Ende 2023 kündigte das Studio Archetype Entertainment das Rollenspiel "Exodus" an, das uns in eine ferne Zukunft verfrachtet, in der die Menschheit um ihren Fortbestand kämpft. Doch wann erscheint das RPG? Im aktuellen Geschäftsbericht grenzte Hasbro den Release ein.

Mit „Exodus“ kündigte das Entwicklerstudio Archetype Entertainment Ende 2023 ein Rollenspiel an, bei dem sich die Entwickler von bekannten Vorbildern wie der „Mass Effect“-Reihe inspirieren lassen.

In den letzten Monaten lieferte uns Archetype Entertainment zwar regelmäßig neue Details und Eindrücke zu „Exodus“. Wann das Science-Fiction-RPG erscheinen soll, blieb bislang jedoch offen. Diesbezüglich ging Hasbro, der Mutterkonzern des Studios, nun etwas näher ins Detail und stimmte die Spieler auf eine längere Wartezeit ein.

Wie Hasbro bekannt gab, soll „Exodus“ nämlich irgendwann im Jahr 2026 veröffentlicht werden. Ein Releasezeitfenster, das CEO Chris Cocks kurze Zeit später noch einmal bestätigte.

Hasbro verfolgt ambitionierte Pläne

In einem aktuellen Statement führte Cocks aus, dass Hasbro im Bereich der Videospiele ambitionierte Pläne verfolgt und in den vergangenen Jahren in mehrere Projekte investierte.

Das 2026 erscheinende „Exodus“ ist der erste große Titel, mit dem sich Hasbro als Publisher im Bereich der Videospiele etablieren möchte.

„Wir investieren seit über sieben Jahren in Videospiele und nutzen unser Portfolio aus über einem Dutzend Projekten in verschiedenen Entwicklungsstadien sowie über 100 Lizenzpartnerschaften. Ich freue mich darauf, der Welt unser erstes Projekt, Exodus, vorzustellen, wenn wir es im Jahr 2026 auf den Markt bringen“, so der CEO weiter.

Cocks ergänzte: „Neue Geschäftsmöglichkeiten wie unsere selbstveröffentlichten Videospiele, einschließlich der Veröffentlichung von Exodus im Jahr 2026, werden stetig steigende Investition erhalten.“

Die Menschheit kämpft um ihren Fortbestand

Die Geschichte von „Exodus“ setzt in einer fiktiven und weit entfernten Zukunft ein. Vor mehr als 40.000 Jahren sah sich die Menschheit dazu gezwungen, die sterbende Erde zu verlassen und sich eine neue Heimat zu suchen. Im Omega-Centauri-Cluster wurde sie fündig.

Im Vergleich zu ihrer Zeit auf der Erde büßte die Menschheit jedoch ihre Dominanz ein und findet sich im Omega-Centauri-Cluster am „unteren Ende der Nahrungskette wieder“. Insbesondere die Mara Yama, die von der Angst ihre Gegner zehren, entwickelten sich schnell zu einer existenziellen Gefahr für die Menschheit.

Wir übernehmen die Kontrolle über einen Traveler, die von den Entwicklern als die letzte Hoffnung der Menschheit beschrieben werden. Traveler existieren außerhalb der Zeit und versuchen, die Technologien und Waffen ihrer Feinde zu bergen. Nur mit diesen Waffen und den damit verbundenen Fähigkeiten wäre die Menschheit in der Lage, sich gegen Feinde wie die Mara Yama zu wehren und ihren Fortbestand zu sichern.

Das für „Exodus“ verantwortliche Studio Archetype Entertainment setzt sich zu großen Teilen aus Veteranen zusammen, die in der Vergangenheit für bekannte Studios wie BioWare oder Naughty Dog arbeiteten.

Weitere Meldungen zu Exodus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren