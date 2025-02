Gothic Remake: Neues Video zeigt über 20 Minuten Gameplay aus der Neuauflage

Das Remake des Rollenspiel-Klassikers „Gothic“ befindet sich bereits seit einigen Jahren in der Entwicklung, doch in diesem Jahr soll der Release endlich erfolgen. Weitere Eindrücke zur Neuauflage liefert jetzt ein umfangreiches Video, dass über 20 Minuten Gameplay-Szenen aus dem Minental präsentiert.

Das 2001 veröffentlichte „Gothic“ gehört zweifelsohne zu den bekanntesten und erfolgreichsten Videospielen aus Deutschland, die auch weltweit für Aufmerksamkeit sorgen konnten. Aus diesem Grund lässt Publisher THQ Nordic auch schon seit einigen Jahren an einer Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers arbeiten, für dessen Entwicklung sich das spanische Studio Alkimia Interactive verantwortlich zeichnet.

Geplant ist der Release des „Gothic“-Remakes noch für dieses Jahr, was auch erst kürzlich von einer Aussage der Entwickler untermauert wurde. Um die restliche Wartezeit zu überbrücken, steht ab sofort ein neues Gameplay-Video bereit, dass mehr als 20 Minuten lang jede Menge Spielszenen aus der kommenden Neuauflage präsentiert.

Mehr als 20 Minuten Gameplay aus dem Gothic-Remake

Veröffentlicht wurde das neue Gameplay-Video zum „Gothic“-Remake von IGN, während das gezeigte Material aus der PC-Version eines älteren Builds stammt. Aufgenommen wurde das Gameplay mit den höchsten Grafikeinstellungen und in einer 4K-Auflösung. Dafür kam im Inneren des PCs eine Nvidia GeForce RTX 5090 zum Einsatz.

Zu sehen gibt es über 22 Minuten aus dem Anfang des Spiels und so beginnt das Video mit einem Dialog zwischen dem Protagonisten und dem Charakter Diego. Im Anschluss geht es in eine düstere Mine, in der die aus dem Original bekannten Maulwurfsratten erledigt werden wollen. Dabei fällt auf, dass die Kämpfe genau wie in der Vorlage recht ungelenk ausfallen, was jedoch von den Entwicklern beabsichtigt wird. Schließlich handelt es sich bei der Hauptfigur nicht um einen erfahrenen Helden – erst im Laufe des Spiels verbessert sich der Umgang mit den Waffen.

Remake soll das Original respektieren

Schließlich war es schon damals die zahlreichen Eigenheiten und von „Gothic“, die dafür sorgten, dass sich das Rollenspiel von anderen Vertretern des Genres abhob und einen ganz eigenen Charme entwickelte. Und genau das möchten die Verantwortlichen von Alkimia Interactive auch mit dem kommenden Remake erreichen. Aus diesem Grund spielt auch das Feedback der Fans eine wichtige Rolle.

Ziel der Entwickler war es, „dieses Remake auf eine achtsame Art und Weise zu erstellen. Das Original zu respektieren und es gleichzeitig zu einem modernen Spiel mit einem realistischen Aussehen zu machen“. Das haben die Macher erst kürzlich in ihrer frisch gestarteten Videoreihe bekannt gegeben.

Erscheinen soll das Remake von „Gothic“ für die PS5, die Xbox Series X/S und den PC noch in diesem Jahr. Ein genauer Release-Termin ist bislang aber noch nicht bekannt. Wir konnten die Neuauflage bereits im letzten Jahr anspielen und verraten euch unsere Eindrücke in unserem Angespielt-Bericht zum „Gothic“-Remake.

