Kingdom Come Deliverance 2: Erster Patch nach Release veröffentlicht – Fans sind enttäuscht

Kingdom Come Deliverance 2:

Anfang Februar wurde „Kingdom Come: Deliverance 2“ veröffentlicht und ab sofort steht der erste Patch seit Release zum Download bereit. Die Aktualisierung hievt das mittelalterliche Abenteuer auf Version 1.1.2 und bringt vor allem kleinere Verbesserungen und Anpassungen mit sich - womit nicht alle Fans zufrieden sind.

Mit „Kingdom Come: Deliverance 2“ wurde Anfang Februar das erste Highlight des noch jungen Spielejahres veröffentlicht. Das lässt sich unter anderem auch an den sehr guten Test-Wertungen festmachen, die das Mittelalter-Rollenspiel von Entwickler Warhorse Studios einfahren konnte.

Nun haben die Entwickler auch den ersten Patch nach dem Release von „Kingdom Come: Deliverance 2“ veröffentlicht, der jetzt auf allen Plattformen zum Download bereitsteht. Allerdings handelt es sich bei der Aktualisierung mit der Versionsnummer 1.1.2 eher um einen kleinen Hotfix, sodass nur wenige Verbesserungen enthalten sind. Ein Teil der Fans zeigt sich dementsprechend enttäuscht.

Erster Hotfix mit nur wenig Verbesserungen

Den Entwicklern zufolge nehme der neue Patch „wichtige Stabilitätsverbesserungen, Quest-Fixes und plattformspezifische Anpassungen“ an „Kingdom Come: Deliverance 2“ vor und „verfeinere dein mittelalterliches Abenteuer“. Allerdings fallen die Änderungen ziemlich gering aus und ein Blick auf den Changelog zeigt, dass lediglich elf Verbesserungen vorgenommen wurden, wovon nur zwei wirklich ernsthafte Probleme adressieren.

So wurden zwei Bugs ausgemerzt, um einen „reibungsloseren Quest-Verlauf“ zu gewährleisten. Bozhena und Pavlena werden den Spieler während der Quest „Vermögen“ nicht mehr wegen Verbrechen anzeigen, während der „Quest-Interaktor für Wein“ in der Misson „Das Königsgambit“ ab sofort nicht mehr verschwindet, sodass weiterhin Wein eingeschenkt werden kann. Zudem werden durch das Update einige Ursachen für Abstürze behoben.

Kingdom Come: Deliverance 2 – Hotfix 1.1.2 Stabilitäts- und Quest-Fixes:

Vermögen

Bozhena und Pavlena werden den Spieler während der Quest nicht mehr wegen Verbrechen anzeigen.

Das Königsgambit

Der Quest-Interaktor für Wein verschwindet nicht mehr, sodass die Spieler den Gästen weiterhin Wein einschenken können.

Kampf

Der Armbrust-Zielzoom bei ultrabreiten Auflösungen wurde behoben.

Vorteile

Das Problem mit Belohnungen, für deren Gewährung manchmal ein Neustart des Spiels erforderlich ist, wurde behoben.

Stabilität

Ein Absturz beim Betrachten bestimmter verschlossener Türen und Truhen wurde behoben.

Ein Absturz wurde behoben, der manchmal beim Laden des Spiels nach Abschluss des Würfel-Minispiels auftrat.

Ein Absturz im Zusammenhang mit dem Öffnen des Pferdeinventars wurde behoben.

Ein Absturz im Zusammenhang mit der Interaktion mit einem Einkaufswagen wurde behoben.

Ein Absturz beim Spammen von Tasten auf dem EULA-Bildschirm wurde behoben.

Ein Absturz bei widersprüchlichen Versionen der Bink-Bibliothek wurde behoben.

Einige Dutzend zusätzliche Stabilitätskorrekturen und Verbesserungen.

Spieler enttäuscht über ersten Patch

Den wirklich großen Problemen widmet sich der erste Patch für „Kingdom Come: Deliverance 2“ somit nicht. Dabei beklagten sich bereits etliche Spieler auf der PS5 über Grafikfehler wie flackernde Texturen, fehlerhafte Wettereffekte oder eine nicht korrekte Darstellung von Augen und Zähnen bei den NPCs. Zudem kann es zu einem ständigen Stottern der Audioausgabe kommen, während einige Bugs im Spiel das Weiterkommen in verschiedenen Quests verhindern.

Dementsprechend enttäuscht zeigte sich auch die Community und erste Reaktionen fielen überaus negativ aus. Auf dem Subreddit zum Spiel stellte der Nutzer King_Brad fest: „Ziemlich enttäuschend, keiner der Bugs, die ich hatte, wurde behoben“. An anderer Stelle fügte OK_Ultra hinzu: „Wie konnte das Stottern des PS5-Audios KEINE oberste Priorität haben?“, während silus2123 ergänzt: „Wow, sie haben in all dieser Zeit wirklich nicht viel behoben. Enttäuschend.“

Da der erste Patch von den Warhorse Studios selbst nur als Hotfix bezeichnet wird, hoffen die jetzt Spieler, dass die Entwickler bereits an einem großen und umfangreichen Update arbeiten, dass die großen Probleme angehen wird. Währenddessen wird bereits fleißig spekuliert, was der kommende Story-DLC für „Kingdom Come: Deliverance 2“ beinhalten könnte.



