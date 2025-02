Kingdom Come Deliverance 2: Fans haben eine Theorie zum kommenden Story-DLC

Spieler von „Kingdom Come: Deliverance 2" machen sich Gedanken über kommende DLC-Inhalte. Besonders ein Standort innerhalb der Spielwelt weckt Spekulationen. Doch was steckt hinter der Theorie der Fans?

Die Veröffentlichung von „Kingdom Come: Deliverance 2“ stellt nur den Anfang der Reise in die mittelalterliche Spielwelt dar. DLC-Erweiterungen werden folgen, wie eine jüngst veröffentlichte Roadmap zeigt. Eine der genannten Erweiterungen namens „Legacy of the Forge“ hat das Interesse der Fans besonders geweckt – vor allem in Hinblick auf einen spezifischen Ort.

Spekulationen um die Schmiede in Kuttenberg

Laut der offiziellen Roadmap zu „Kingdom Come: Deliverance 2“ sind für das Jahr 2025 drei Story-Erweiterungen geplant. Der DLC „Legacy of the Forge“ soll im Herbst erscheinen und sich mit der Schmiedekunst befassen.

Die Hauptfigur Heinrich übernimmt laut Beschreibung den Beruf seines Ziehvaters Martin. Dies führt zu der Frage, wo genau sich die „berühmte Schmiede“ befindet, die er laut der DLC-Beschreibung wieder aufbaut.

Spieler vermuten, dass die Schmiede im jüdischen Viertel von Kuttenberg angesiedelt sein könnte. “Ich denke, wir werden Martins Schmiede restaurieren. Sie befand sich, wenn ich mich recht entsinne, im jüdischen Viertel“, heißt es.

Im Spielverlauf von „Kingdom Come: Deliverance 2“ wird dieser Ort beim Namen genannt, wie von einem anderen Fan angemerkt wird: “An einem bestimmten Punkt im Spiel wird erwähnt, dass Martin einst eine Schmiede im jüdischen Viertel hatte. Im jüdischen Viertel ist auch Platz für eine neue Schmiede, also dachte ich, das wäre sozusagen die Vorbereitung für euren Einzug dorthin.“

Es gab auch Gegenstimmen: “Die verlassene Schmiede östlich von Wysoka erscheint mir viel wahrscheinlicher. Es gibt dort sogar ein kleines Dorf, zu dem wir Zugang erhalten können.” Allerdings ist in der DLC-Beschreibung explizit davon die Rede, dass Spieler die Schmiede von Kuttenberg wieder aufbauen.

Weitere geplante Erweiterungen und Features

Neben drei Story-DLCs haben die Entwickler der Warhorse Studios weitere Inhalte für „Kingdom Come: Deliverance 2“ angekündigt. Bereits im Frühjahr soll ein Hardcore-Modus erscheinen, der realistischere Mechaniken und einen höheren Schwierigkeitsgrad bietet. Zudem wird es ein Barbier-Feature zur Anpassung von Heinrichs Aussehen geben.

Im Sommer folgt der DLC „Begegnungen mit dem Tod“ (bzw. „Brushes with Dead“), der eine neue Geschichte rund um einen mysteriösen Künstler erzählt. Im Winter soll schließlich „Mysteria Ecclesia“ veröffentlicht werden, das sich mit kirchlichen Mysterien befasst. Neben diesen kostenpflichtigen Erweiterungen sind verschiedene kostenlose Updates geplant, darunter Verbesserungen der Spielmechanik und neue Gameplay-Elemente.

„Kingdom Come: Deliverance 2“ wurde am 4. Februar 2025 veröffentlicht und konnte in den ersten 24 Stunden bereits eine Million Einheiten verkaufen. In weniger als zwei Wochen wurde die Marke von zwei Millionen Exemplaren erreicht. Auf Steam erreichte das Rollenspiel zwischenzeitlich über 250.000 gleichzeitige Spieler und übertraf damit die Zahlen des Vorgängers deutlich.

