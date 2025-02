Kult-Anime als Videospiel: Zeichentrick-Klassiker aus den 90er Jahren kehrt zurück

In diesem Jahr feiert ein ganz besonderer Kult-Anime sein 35-jähriges Jubiläum und passend dazu wurde nun auch ein Comeback angekündigt - allerdings in Form eines Videospiels. Demnach können sich Fans mit „Samurai Pizza Cats: Blast from the Past“ über ein brandneues 2D-Action-RPG freuen, dass im nächsten Jahr erscheinen soll.

Bereits in den 80er Jahren erblickten die „Teenage Mutant Ninja Turtles“ das Licht der Welt, doch im darauffolgenden Jahrzehnt gab es noch eine weitere Gruppe anthropomorpher Tiere, die eine ausgeprägte Vorliebe für Pizza hegten und eine große Fangemeinde für sich begeistern konnten.

Die Rede ist natürlich von den „Samurai Pizza Cats“. Der japanische Kult-Anime wurde erstmals 1990 ausgestrahlt und brachte unter anderem auch drei Videospiel-Umsetzungen für den NES, SNES und den PC hervor. Jetzt, 35 Jahre nach der ersten Episode, feiern die Katzen ihr Comeback: Mit „Samurai Pizza Cats: Blast from the Past“ wurde ein brandneues 2D-Action-RPG angekündigt.

Die Samurai Pizza Cats feiern ihr Comeback

Wie Publisher Red Dune Games jetzt offiziell bekannt gegeben hat, befindet sich das neue Videospiel-Abenteuer der „Samurai Pizza Cats“ beim niederländischen Studio Blast Zero in der Entwicklung und soll 2026 für „alle wichtigen Plattformen“ und den PC erscheinen. Passend dazu wurde auch ein Trailer veröffentlicht, der neben einigen Anime-Sequenzen auch erste Gameplay-Szenen aus „Samurai Pizza Cats: Blast from the Past“ präsentiert.

Wie die Verantwortlichen außerdem bestätigt haben, wird man für das kommende Videospiel sowohl die englische als auch die japanische Originalbesetzung der Synchronsprecher zurückbringen. Obendrein wird auch Satoru Aka Hori, der ursprüngliche Drehbuchautor der Anime-Serie, wieder mit an Bord sein. So schrieb er bereits das Skript für den ersten Trailer. Ein weiteres Video zeigt zudem, wie die Animationen entstanden sind.

Ein klassisches 2D-Action-RPG im Anime-Stil

Bei „Samurai Pizza Cats: Blast from the Past“ wird es sich um ein Action-RPG mit einer klassischen 2D-Optik handeln. Spieler schlüpfen in die Rollen der drei Katzen Speedy Gorgonzola, Guido Casanova und Polly Ester, die in der fiktiven Stadt Little Tokyo eine Pizzeria betreiben. Doch für den Kampf gegen das Böse verwandeln sich die Tiere dank ihrer magischen Schwerter in die „Samurai Pizza Cats“. Unterstützung erhalten sie dabei von ihrem tollpatschigen Boss, General Miyagi.

Das Gameplay wird einen nahtlosen Wechsel zwischen allen drei Figuren erlauben. Dadurch sollen die Kämpfe besonders variantenreich ausfallen, während auch Spezialangriffe im klassischen Anime-Stil der 90er Jahre nicht fehlen dürfen. Außerdem werden die einzigartigen Fähigkeiten eines jeden Charakters benötigt, um die verschiedenen Rätsel im Spiel lösen zu können. Durch das Kämpfen und Erforschen der Oberwelt kann schließlich das Level erhöht werden. Spezialkarten erweitern zudem die Fähigkeiten im Kampf.

