Monster Hunter Wilds: Termine und Zeiten für Freischaltungen und Preload auf PS5, Xbox Series X/S und PC

Mit “Monster Hunter Wilds” steht der nächste Titel der beliebten Action-RPG-Reihe vor der Veröffentlichung. Das Spiel erscheint am 28. Februar 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC, wobei die exakten Startzeitpunkte je nach Region variieren.

Zusätzlich hat Capcom die Details zum Preload von “Monster Hunter Wilds” bekannt gegeben, sodass Vorbesteller das Spiel bereits vor dem offiziellen Start herunterladen können.

Freischaltzeiten und Preload für Konsolen und PC

Während die Veröffentlichung in den meisten Regionen am 28. Februar 2025 erfolgt, profitieren einige Spieler von Zeitverschiebungen. So ist der Launch für Konsolen in Los Angeles bereits am 27. Februar um 21:00 Uhr PST (Pacific Standard Time) angesetzt. In Deutschland können PlayStation- und Xbox-Spieler ab Mitternacht (CET) starten, während PC-Spieler bis 6:00 Uhr warten müssen.

Wann dürfen Spieler mit „Monster Hunter Wilds“ loslegen? Capcom verrät es mit einer Grafik.

Auch für alle, die “Monster Hunter Wilds” vorab herunterladen möchten, hat Capcom einen Zeitplan veröffentlicht. Spieler auf Xbox Series X/S und PC können den Download weltweit ab dem 26. Februar 2025 um 6 Uhr (25. Februar um 21:00 Uhr PT) starten. Auf der PS5 ist der Vorab-Download hingegen an die jeweilige Region gebunden und beginnt 48 Stunden vor dem offiziellen Release.

Die Qual der Wahl kann Capcom den Spielern nicht abnehmen. So wird “Monster Hunter Wilds” in mehreren Editionen angeboten, darunter die Standardversion auf PS5-Disk:

Wer die digitale Version vorzieht, wählt zwischen drei Editionen. Dazu gehören:

Standard Edition für 79,99 Euro

Monster Hunter Wilds

Deluxe Edition für 99,99 Euro

Monster Hunter Wilds

Deluxe-Paket

Premium Deluxe Edition für 119,99 Euro

Monster Hunter Wilds

Deluxe-Paket

Kosmetik-DLC-Paket 1

Kosmetik-DLC-Paket 2

Premium-Bonus

Vorbesteller von “Monster Hunter Wilds” profitieren von verschiedenen Boni. Dazu gehören unter anderem das “Gildenritter-Dekorrüstungsset“ und das „Talisman-Hoffnungsamulett”. Exklusiv im PlayStation Store erhalten Käufer der digitalen Version außerdem ein Mini-Artbook als separaten Download.

Technische Optimierungen für die PS5 Pro bestätigt

Neben den Veröffentlichungszeiten hat Capcom Details zur technischen Umsetzung von “Monster Hunter Wilds” auf der PS5 Pro bekannt gegeben. Das Spiel wird die neue PSSR-Technologie unterstützen, die eine verbesserte Darstellung ermöglicht.

Drei Grafik-Modi stehen zur Auswahl:

Raytracing-Modus: 30 FPS bei 4K-Auflösung (Rendering-Auflösung 3072×1728) mit zusätzlichen Reflexionen.

30 FPS bei 4K-Auflösung (Rendering-Auflösung 3072×1728) mit zusätzlichen Reflexionen. Performance-Modus: 60 FPS bei 4K (Rendering-Auflösung 1920×1080).

60 FPS bei 4K (Rendering-Auflösung 1920×1080). Balanced-Modus: 40 FPS bei 4K (Rendering-Auflösung 1920×1404) mit Raytracing.

Vor allem der Balanced-Modus der PS5 Pro könnte für Spieler interessant sein, da er eine Kombination aus flüssiger Bildrate und verbesserten Reflexionen bietet. Um die Unterschiede der Modi zu verdeutlichen, hat Capcom begleitend zwei Vergleichsvideos veröffentlicht.

